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Скорострел: более 35% белорусов якобы проголосовали досрочно

За пять дней досрочного голосования на выборах депутатов Палаты представителей Национального собрания седьмого созыва явка избирателей составила 35,77%. Такие данные обнародовал Центризбирком.

Согласно официальным данным, более всего не терпелось голосовать избирателям в Гомельской области - досрочное голосование составляет 39,41%. Чуть меньше в Могилевской области - 39,11%. В Брестской области не дождались основного дня голосования 33,67% избирателей, в Витебской - 38,26%, в Гродненской - 36,50%, в Минской - 37,49%, в Минске - 28,56%. 

Впрочем, к этим цифрам надо относится с доле скепсиса, так как независимые наблюдатели наплыва желающих проголосовать досрочно на участках не видели и заявляют о завышении цифр досрочного голосования. 
"Белорусский партизан"
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