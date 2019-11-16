Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

В Минске предупрежден кандидат от Грамады Павел Драгилев

Кандидата в депутаты обвинили в распространении агитационной продукции. Комиссия Минского-Западного избирательного округа No102 16 ноября вынесла предупреждение кандидату от БСДП (Грамада) Павлу Драгилеву.

В Минске предупрежден кандидат от Грамады Павел Драгилев
Фото из открытых крыниц

Вообще история с предупреждением очень интересная. По словам кандидата, 15 ноября он пришел на избирательный участок No371, увидел там листовки соперницы Марины Ленчевской и спросил у председателя комиссии, можно лиему оставить свою продукцию. Нет, председатель комиссии не отказал, но направил жалобу в окружную комиссию, которая и вынесла предупреждение.

Фото листовок Марины Александровны Ленчевской, сделанное на избирательном участке №390


- Я зашел на избирательный участок No371 и попросил председателя комиссии распространить мою агитационную продукцию. На участке лежала агитационная продукция, поэтому я и спросил: раз есть листовки других кандидатов, то почему и свою продукцию не оставят? Мне не отказали, но написали жалобу на меня, которая обернулась предупреждением, - рассказал Павел Драгилев. 
Что примечательно: наблюдатели сфотографировали листовки Марины Ленчевской на избирательном участке No390. Аналогичные листовки находились и на участке №371, правда, к приходу доверенных лиц Павла Драгилева их уже убрали.
"Белорусский партизан"
Поделиться
Последние известия



Загрузка...


Блоги
Петр Рудковский
Беларусы паварочваюцца да Захаду... у загалоўках...
Павел Севярынец
Алесь Чаркашын, беларускі герой
Игорь Масловский
В поддержку требований наблюдателя, который...
Юрась Навіцкі
Энцыкляпэдыя катаваньняў
Анатолий Лебедько
#Пранас


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru