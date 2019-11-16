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Напиться и забыться? В столовую Лицея БГУ перед выборами завезли пиво, водку и коньяк

Необычную картину увидели вечером 16 ноября работники Лицея Белорусского государственного университета. Зайдя в столовую, они обнаружили в "ассортименте" пиво, водку и коньяк.

Спиртное в столовой Лицея БГУ / www.facebook.com/andrew.markuts

Лицей БГУ — одно из лучших средних учебных заведений в мире, пишет euroradio.fm. Лицеисты регулярно получают медали международных олимпиад по школьным предметам. Школьники со всей страны поступают сюда после десятого класса, а желающие поступить в Лицей девятиклассники могут записаться на подготовительные курсы. Представить спиртные напитки в местной столовой, где бывает много несовершеннолетних, довольно тяжело. Но они там есть.


Всё дело в том, что завтра в Беларуси проходят выборы в Палату представителей, а в Лицее БГУ размещается участок для голосования №166. Проголосовать здесь сегодня ещё нельзя, он откроется завтра в 8 утра. Но для того, чтобы выпить, всё уже готово.

Буфеты работают на многих белорусских избирательных участках — таким образом власти стимулируют явку. Полтора года назад, в день выборов в местные Советы депутатов Еврорадио провело "барную милю" — наш журналист легально выпил в буфетах на шести разных избирательных участках, расположенных в школах и госучереждениях.
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