Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

В Минске в ход пошли карусельщики?

На Коласовском избирательном округе No106 зафиксирована группа граждан, которые приехали на одном автомобиле на избирательный участок.

. 

Похоже, за старшего выступает женщина, которая спрашивает у попутчиков, все ли взяли паспорта.Видео, снятое одним из наблюдателей, опубликовал председатель Белорусской социал-демократической партии (Грамада) Игорь Борисов, который аллотируется по Коласовскому округу No106.
"Белорусский партизан"
Поделиться
Последние известия



Загрузка...


Блоги
Петр Рудковский
Беларусы паварочваюцца да Захаду... у загалоўках...
Павел Севярынец
Алесь Чаркашын, беларускі герой
Игорь Масловский
В поддержку требований наблюдателя, который...
Юрась Навіцкі
Энцыкляпэдыя катаваньняў
Анатолий Лебедько
#Пранас


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru