В Минске в ход пошли карусельщики?





Похоже, за старшего выступает женщина, которая спрашивает у попутчиков, все ли взяли паспорта.Видео, снятое одним из наблюдателей, опубликовал председатель Белорусской социал-демократической партии (Грамада) Игорь Борисов, который аллотируется по Коласовскому округу No106.