В Минске в ход пошли карусельщики?
На Коласовском избирательном округе No106 зафиксирована группа граждан, которые приехали на одном автомобиле на избирательный участок.
.
Похоже, за старшего выступает женщина, которая спрашивает у попутчиков, все ли взяли паспорта.Видео, снятое одним из наблюдателей, опубликовал председатель Белорусской социал-демократической партии (Грамада) Игорь Борисов, который аллотируется по Коласовскому округу No106.
"Белорусский партизан"
19:56 16/11/2019
Загрузка...
Блоги
Особое мнение