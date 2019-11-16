Турция задержала 25 родственников Аль-Багдади









Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Генпрокуратуру республики.





Как отмечается, в ходе операции удалось задержать 11 человек в провинции Кыршехир, пять — в Самсуне, троих — в Орду и шесть — в Шанлыурфе.





Суд арестовал четверых задержанных, они обвиняются в участии в вооруженной террористической организации.





Среди 21 родственника Аль-Багдади — двое детей. Все они будут депортированы из Турции.