Турция задержала 25 родственников Аль-Багдади
Власти Турции задержали 25 родственников ликвидированного главаря террористической группировки "Исламское государство" Абу-Бакра Аль-Багдади.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Генпрокуратуру республики.
Как отмечается, в ходе операции удалось задержать 11 человек в провинции Кыршехир, пять — в Самсуне, троих — в Орду и шесть — в Шанлыурфе.
Суд арестовал четверых задержанных, они обвиняются в участии в вооруженной террористической организации.
Среди 21 родственника Аль-Багдади — двое детей. Все они будут депортированы из Турции.
19:38 16/11/2019
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