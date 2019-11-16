Экс-глава «ДНР» Гиркин допустил, что РФ выдаст его Нидерландам
Экс-глава боевиков так называемой «ДНР» Игорь Гиркин Стрелков допускает, что власти РФ могут выдать его Нидерландам в рамках расследования катастрофы малазийского Боинга в июле 2014 года.
Игорь Гиркин Стрелков, Хвиля
Как сообщают Новости Донбасса, Гиркин также признал правдивость своего разговора от 13 июля 2014 с тогдашним так называемым «премьер-министром» самопровозглашенной «ДНР» Александром Бородаем.
Его 14 ноября обнародовала Объединенная следственная группа, пишет nv.ua
В разговоре Гиркин сообщил Бородаю, что «возвращается в штаб».
«У меня в Донецке таки был „свой“ штаб. Собственный. Я его лично возглавлял. Роль членов штаба заключалась в организации выполнения тех задач, которые я ставил подчиненным подразделениям ополченцев», — написал в соцсети бывший руководитель боевиков.
Также Гиркин допустил, что российские власти могут выдать его следователем в Нидерландах.
«Даже если случится такое безобразие, что я попаду в руки этих „служителей закона“ (ничего нельзя исключать, а измены в Кремле — тем более) — их судилище в моих глазах будет всего лишь судилищем врага (но от этого не менее коварного), который торжествует», — подчеркнул Гиркин.
Ранее подозреваемый по делу о катастрофе рейса МН17 Владимир Цемах заявил, что готов дать показания следователям из Нидерландов.
Катастрофа малазийского Боинга произошла 17 июля 2014. Самолет авиакомпании Malaysia Airlines летел из Амстердама в Куала-Лумпур. Погибли все 298 человек, находившиеся на борту.
19:13 16/11/2019
Загрузка...
Блоги
Особое мнение