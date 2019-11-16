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Во Франции задержали новых фигурантов подготовки покушения на Макрона

Генеральная дирекция внутренней безопасности Франции задержала двоих мужчин, подозреваемых в подготовке покушения на президента страны Эммануэля Макрона. Об этом сообщает Le Parisien.


Задержанные — мужчины в возрасте 30 и 45 лет. В понедельник, 11 ноября, им было предъявлено обвинение в рамках расследования дела об угрозах со стороны праворадикальной группировки Les Barjols. Ранее по этому же делу задержали еще четыре человека.

В ноябре 2018 года стало известно о задержании шести человек, подозреваемых в подготовке атаки на президента страны Эмманюэля Макрона. Четверо из них дали признательные показания, двое остальных были отпущены. Расследованием покушения занималась прокуратура Парижа, пишет ca-news.org


Как сообщал телеканал France-2 со ссылкой на источники, нападение на президента Франции должно было произойти во время посвященных 100-летию завершения Первой мировой войны торжественных мероприятий, проходивших в ноябре 2018 года. Злоумышленники планировали путем обмана системы охраны пронести керамический нож, который не фиксируется металлоискателем, а затем смешаться с толпой. Организатором несостоявшегося нападения стал бывший предприниматель 62-летний Жан-Пьер Б., имевший трех сообщников. Они вели переписку в зашифрованных мессенджерах, высказывая агрессию по отношению к французскому лидеру. Отмечалось, что фигуранты дела придерживались ультраправой идеологии.
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