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Новая форма отчетности? Избиратели требуют справки о досрочном голосовании

Урна для голосования с оборванными шнурками на участке в Бресте Избиратели по всей Беларуси продолжают просить у избирательных комиссий справки о досрочном голосовании.

Наблюдатель со Светлогорска Елена Маслюкова сообщает, что на участок для голосования №19 пришла женщина и хотела проголосовать. Сказала, что начальник отправил, однако паспорт с собой не захватила. Бюллетень ей не выдали. Тогда женщина заявила, что у ее начальника завтра инфаркт может случиться и попросила выдать ей справку, что она приходила на участок.


"На участке №59 Могилевского-Промышленного избирательного округа №87 16 ноября избиратель, которого отпустили с работы, упрашивал секретаря комиссии, которая раньше преподавала у него в университете, выдать ему хоть какую справку о том, что он проголосовал досрочно", - сообщает наблюдатель Борис Бухель.

От наблюдателя с избирательного участка № 21 Бобруйского-Ленинского округа №78: "Буквально сейчас женщина с" Белпочты" просила справку о том, что она проголосовала, а потом урну для голосования зафоткала."

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