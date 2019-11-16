Пикет Александра Комара. Фото: АГП





Официальными причинами снятия с выборов стало то, что доверенное лицо кандидата Галина Смирнова, не предъявив документов, на одном из участков провела опечатывание урны для голосования, «разговаривала на повышенных тонах», требовала протокол заседания комиссии.





Самого Комара обвиняют в том, что он называл членов комиссии «фальсификаторами», а второе его доверенное лицо – Олег Желнов – угрожал председателю комиссии уголовной ответственностью.





«Перекрыли мы им кислород, поэтому выгоняют всех. Все участки в округе закрыты наблюдателями, поэтому они и начинают нервничать, писать всякие глупости. Чтобы наделать «нарушений» и выгнать», – заявил Александр Комар в комментарии belsat.eu.

Также 15 ноября было вынесено предупреждение кандидатке от БХД Юлии Черняк, которая баллотируется по этому же округу от социал-демократов.





Ее обвинили в том, что она 14 ноября провели агитационный пикет, предупредив о нем в день проведения.









В 78-му округе в парламент баллотируется действующая депутат Палаты представителей Ирина Ринейская. Всего было зарегистрировано 9 кандидатов, но двое из них – представители Справедливого мира и либерал-демократов – сами снялись с выборов. Кандидата от ОГП сняли власти.







