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Госпитализирован президент Сербии Александр Вучич

Президент Сербии госпитализирован

Как пишет РИА Новости, об этом сообщила администрация сербского президента.

"Генеральный секретариат президента Сербии оповещает общественность, что президент Александр Вучич поздно вечером 15 ноября принят на лечение в Военно-медицинскую академию из-за кардиоваскулярных проблем", - говорится в сообщении.

Александру Вучичу 49 лет. Политическую карьеру он начал в 1993 году, когда вступил в Сербскую радикальную партию и был избран депутатом Народной скупщины Сербии. В 1998 году его назначили министром информации в правительстве народного единства Мирко Марьяновича.

Вучича несколько раз избирали депутатом Союзной скупщины Союзной Республики Югославия, он дважды участвовал в выборах мэра Белграда.


С 2012 года работал в правительстве Сербии - был министром обороны, вице-премьером, отвечающим за борьбу с коррупцией и преступностью, а затем и премьер-министром.

Пост президента Сербии Вучич занимает с 2017 года.
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