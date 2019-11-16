Почему травля однокурсниками девушки, выложевшей видео о том, как студентов загоняют на досрочное голосование, многое говорит о белорусском обществе.





Напомним, на днях Радыё Свабода опубликовало видео из Белорусского государственного экономического университета, где куратор одной из групп требует от студентов проголосовать досрочно. Автором видео была одна из студенток-первокурсниц Алина Шмигель. После того, как девушку вычислили, ее начали травить одногруппники, обзывая «крысой» и угрожая проблемами.









Политолог Валерий Карбалевич считает, что тот факт, что девушку начали травить именно ее ровесники, очень красноречивый и многое говорит о белорусском обществе.





«Во все времена молодежь была барометром общественных тенденций, показателем того, в каком направлении идут процессы социального развития страны, — отмечает Валерий Карбалевич в своем блоге на Радыё Свабода.





По мнению политолога, сегодня белорусские студенты внешне мало отличаются от своих зарубежных коллег: живут в социальных сетях, знают английский язык, путешествуют по миру. Но это слабо влияет на восприятие ими европейских ценностей.





«В политическом смысле белорусские студенты — самая послушная, управляемая, конформистская часть общества, — отмечает Валерий Карбалевич. — В избирательных округах, где находятся студенческие общежития, — самый высокий процент досрочного голосования. Молодые люди без сопротивления массово вступают в БРСМ. Оппозиционные молодежные организации и движения остаются маргинальными. Идея свободы не очень вдохновляет молодежь.





К тому же основная функция системы образования сегодня — это нейтрализация молодежной активности, воспитание политической лояльности, обеспечение повиновения.





«Школа и университеты прежде всего призваны вырастить не граждан, а подданных. Поэтому белорусская молодежь — скорее не лукашисты, а пофигисты и конформисты. Собственно, как и большинство населения. Но, к сожалению, с пофигизма и конформизма не вырастет демократическая Беларусь. И это печально», — заключает политолог.



