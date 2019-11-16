В пятницу 15 ноября руководитель страны высказался по поводу Слуцкого дрожжевого завода:





«Сегодня немцы якобы требуют, чтобы мы закрыли все наши производства дрожжевой отрасли и оставили одно предприятие для работы на белорусском рынке. Примерно такое требование. И якобы оно основано на том, что мы обещали это сделать до того, как был построен в Слуцке новый дрожжевой завод. И меня тоже в этом убеждали и члены правительства, и премьер-министр, что мы обещали, и если мы это не сделаем, то завтра начнется война с Германией, которая может перерасти в Третью мировую».





Александр Лукашенко Беларуси дал довольно противоречивое указание:





«Если мы что-то обещали, особенно иностранным инвесторам, это свято должно исполняться. Если нет, то в сложившейся ситуации давайте найдем нормальный выход из положения… И главное — это люди, которые работают и там, и здесь».





UDF.BY поинтересовался у экономистов, кто прав, а кто виноват в возникшей проблеме.

«Если такое требование действительно было, то оно совершенно абсурдно и недопустимо»

Руководитель научно-исследовательского центра Мизеса Ярослав Романчук в комментарии UDF.BY высказал удивление возникшей ситуацией.





«Если со стороны немецких инвесторов действительно было требование закрыть старые предприятия, то оно совершенно абсурдно и недопустимо. Если инвестор вкладывает деньги, то, конечно, понимает, что на рынке есть конкуренция.





А на месте властей соглашаться на монополию иностранного инвестора – это значит не уважать себя, своих граждан. Если такое обещание действительно было дано – это репутационные потери и повод для серьезного разбирательства: в том числе, на предмет коррупции. Не говоря уже о нарушении антимонопольного законодательства», – считает Романчук.





Вместе с тем экономист сомневается, что немецкие инвесторы сами выдвинули названное требование по устранению белорусских предприятий.





«Можно рассказать немецкой общественности, какие у них есть инвесторы, которые хотят купить у органов власти монополию на белорусский рынок. Но зная практику немецкого бизнеса, требования к тому, как они должны себя вести внутри страны, я с трудом представляю, что это было требование с немецкой стороны», – отметил Романчук.









Какой вывод сделают для себя зарубежные инвесторы из этой ситуации? Ведь, похоже, Лукашенко хотел показать, что можно добиться справедливости, выйдя с ним на контакт.





«Как показывает практика, договоренности с президентом в любом формате не спасают даже от тюрьмы. В Беларуси остро не хватает гарантии закона. Зато у нас очень много «гарантий» и обещалок бюрократов. Когда инвесторы на них нарываются, то в результате страдают и они, и репутация Беларуси, которая жестко нарушает права инвесторов – как иностранных, так и белорусских», – полагает руководитель научно-исследовательского центра Мизеса.

«За день до выборов в парламент больше делать нечего – только заниматься дрожжами»

Руководитель Аналитического центра «Стратегия» Леонид Заико с сарказмом отреагировал на совещание, которое в пятницу провел глава государства.









«Конечно, это важный вопрос. Думаю, народ будет следить с большим вниманием за развитием этой ситуации, ибо для производства самогона дрожжи являются необходимыми. И все, кто мешает производству дрожжей, мешает народу осуществить свою мечту. А если серьезно, то за день до выборов в парламент больше делать нечего – только заниматься дрожжами», – сказал Заико.





Чтобы разобраться в ситуации экономист предложил властям обратиться к тогдашнему премьер-министру (им в пору заключения договоренностей с немецким инвестором был Михаил Мясникович – UDF.BY).





Комментируя слова Лукашенко о «Третьей мировой» из-за дрожжевого завода Заико добавил:









«Не думаю, что после всех интервью Илона Маска о полете на Марс в мировой повестке вопрос белорусских дрожжей стоит сразу на втором месте. Это местная деревенская проблема».



