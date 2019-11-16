За 4 дня досрочно проголосовали 27,5%, в 2016-м было 24,31%, в 2012-м — 19,6%
В Беларуси за четыре дня на выборах в Палату представителей досрочно проголосовали 27,50%, информирует ЦИК. В 2016-м цифра была меньше — 24,31%, в 2012-м — 19,6%.
В этом году наиболее активные Гомельская (29,96%), Могилевская (29,48%) и Витебская области (29,43%), наименее активная Брестская область (26,14%). В Минске досрочно проголосовало 23,05%. Интересно, что на выборах 2016 года были те же самые лидеры и аутсайдеры, только цифры отличаются: у Гомельской, Могилевской, Витебской областей почти по 27%, у Брестской — 21%, в Минске — 21,51%. Таким образом, данные ЦИК свидетельствуют о том, что белорусы на нынешних выборах стали активнее голосовать досрочно.
Основной день голосования на выборах в Палату представителей — 17 ноября, пишет euroradio.fm
09:42 16/11/2019
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