В этом году наиболее активные Гомельская (29,96%), Могилевская (29,48%) и Витебская области (29,43%), наименее активная Брестская область (26,14%). В Минске досрочно проголосовало 23,05%. Интересно, что на выборах 2016 года были те же самые лидеры и аутсайдеры, только цифры отличаются: у Гомельской, Могилевской, Витебской областей почти по 27%, у Брестской — 21%, в Минске — 21,51%. Таким образом, данные ЦИК свидетельствуют о том, что белорусы на нынешних выборах стали активнее голосовать досрочно.



