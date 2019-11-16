Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

За 4 дня досрочно проголосовали 27,5%, в 2016-м было 24,31%, в 2012-м — 19,6%

В Беларуси за четыре дня на выборах в Палату представителей досрочно проголосовали 27,50%, информирует ЦИК. В 2016-м цифра была меньше — 24,31%, в 2012-м — 19,6%.

В этом году наиболее активные Гомельская (29,96%), Могилевская (29,48%) и Витебская области (29,43%), наименее активная Брестская область (26,14%). В Минске досрочно проголосовало 23,05%. Интересно, что на выборах 2016 года были те же самые лидеры и аутсайдеры, только цифры отличаются: у Гомельской, Могилевской, Витебской областей почти по 27%, у Брестской — 21%, в Минске — 21,51%. Таким образом, данные ЦИК свидетельствуют о том, что белорусы на нынешних выборах стали активнее голосовать досрочно.

Основной день голосования на выборах в Палату представителей — 17 ноября, пишет euroradio.fm
Поделиться
Последние известия



Загрузка...


Блоги
Павел Севярынец
Алесь Чаркашын, беларускі герой
Игорь Масловский
В поддержку требований наблюдателя, который...
Юрась Навіцкі
Энцыкляпэдыя катаваньняў
Анатолий Лебедько
#Пранас
Игорь Драко
Ленин жил, жив и, видимо, будет жить


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru