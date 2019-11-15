Олег Сенцов: Путин скорее отдаст Кремль, чем Крым





Владимира Путина возврат Крыма невозможен. Он скорее отдаст Кремль, чем Крым", - сказал Олег Сенцов в интервью "При властивозврат Крыма невозможен. Он скорее отдаст Кремль, чем Крым", - сказалв интервью Би-би-си





Он возложил коллективную ответственность за происходящее в отношениях между Украиной и Россией и на российское общество.





В Лондон Сенцов приехал, чтобы получить присужденную ему премию в области защиты прав человека имени Сергея Магнитского. Премия учреждена бизнесменом Биллом Браудером, который возглавляет инвестиционный фонд Hermitage.





Вручение премии проходило в обстановке секретности, Сенцов получил ее из рук дочери покойного сенатора США Джона Маккейна.





"Я надеюсь, что произойдут изменения"

По словам Сенцова, Россия находится "в извращенном информационном пространстве" и верит "в тот мир, которого не существует: про прекрасную Россию, про ужасный Запад, про "нацистов на Украине".





"Все это не так. Но они в это верят. И придет рано или поздно к ним осознание, что это не так. И я надеюсь, что произойдут изменения", - сказал Сенцов.





Сенцов сказал, что продолжит борьбу за освобождение "сотни людей в российских тюрьмах и больше 200 в Донбассе, о которых мало кто знает".





Один из них, по его словам, "Станислав Асеев, журналист, блогер, который на Донбассе в течение двух лет открыто писал о том, что там происходит. Его обвинили в шпионаже, дали ему огромный срок, сейчас он снова сидит".





"И вот мы боремся за него, за всех остальных. То есть мы продолжаем эту волну - просто говорить о тех, о ком не говорили, потому что говорили о нас", - добавил Сенцов.









Политзаключенный

Олег Сенцов был задержан в Крыму в 2014 году и приговорен к 20 годам колонии строгого режима. Его обвинили в организации поджога офисов "Русской общины Крыма" и "Единой России" в Симферополе.





Ряд правозащитных организаций признали его политзаключенным, его освобождения требовала Парламентская ассамблея Совета Европы.





Сенцов был освобожден 7 сентября 2019 года в ходе обмена удерживаемыми лицами между Россией и Украиной.





Сергей Магнитский, российский аудитор, работавший на Браудера, в 2008 году обнаружил масштабную схему мошеннического возврата налогов, в которую были вовлечены российские чиновники и сотрудники правоохранительных органов. Он был арестован и умер в изоляторе предварительного заключения без медицинской помощи.



