Ермошина идет на рекорд: досрочно "проголосовало" уже почти 30%
Досрочное голосование на выборах в белорусский парламент началось во вторник 12 ноября. Завершится оно в 19:00 субботы 16 ноября – накануне основного дня голосования.
Как свидетельствуют данные ЦИК, по итогам четырех дней досрочно проголосовали 27,5% белорусов.
Активнее всего граждане шли на участки для досрочного голосования в Гомельской области – 29,96%. На втором месте по явке избирателей – Могилевщина (29,49%), на третьем – Витебская область (29,43%).
В Минской области заранее проголосовали – 28,65%, в Гродненской - 27,24% граждан, в Брестской - 27,14%, в Минске - 23,05%.
Показатель явки избирателей на досрочном голосовании на парламентских выборах текущего года выше, чем на предыдущих, прошедших в 2016 году – тогда за четыре дня проголосовали 24,31% избирателей, напоминает sputnik.by.
Основной день выборов – воскресенье 17 ноября.
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"Белорусский партизан"
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