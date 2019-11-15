Протесты в Грузии: требуют отставки правительства и досрочных выборов





Протест объединил около двадцати оппозиционных партий имеющих радикально отличные мировоззрения, включая политические силы с прозападным и пророссийским внешнеполитическим ориентиром.





Девизом гражданских активистов и оппозиции, перекрывшим центральный проспект перед зданием парламента, является «Все – минус один», т.е. все за исключением председателя правящей «Грузинской мечты», экс-премьер-министра и миллиардера Бидзины Иванишвили, которого оппоненты обвиняют в единоличном правлении страной. «Грузинскую мечту» с вчерашнего дня покинули двенадцать членов, включая партийных лидеров.





Напомним, что спонтанная демонстрация в Тбилиси началась после того, как депутаты из парламентского большинства не поддержали законопроект о внесении поправок в Конституцию, обеспечивающих переход со смешанной на пропорциональную избирательную систему.





Примечательно, что под давлением массовых протестов правящая партия еще в июне дала обещание провести реформу избирательного законодательства.





Переход на пропорциональную систему означал, что уже с 2020 года депутаты избирались бы в парламент только по партийным спискам, т.е. без мажоритариев и при нулевом избирательном барьере.









Оппоненты обвиняют Иванишвили в том, что он «инсценировал» раскол в рядах своей партии и представил дело таким образом, будто мажоритарии сорвали избирательную реформу, инициатором и сторонником которой якобы являлся он сам.





Оппозиционеры утверждают, что в случае перехода на пропорциональную систему с 2020 года, у правящей силы практически не было шанса прийти во власть с подавляющим большинством голосов. Угроза утратить влияние, согласно оппонентам, вынудила Иванишвили «поставить спектакль» с якобы «непокорными мажоритариями».





Международные оценки





Посольство Соединенных Штатов в Грузии распространило заявление, в котором говорится о разочаровании в связи с тем, что, несмотря на поддержку со стороны оппозиционных партий, конституционные поправки не получили достаточного количества голосов от депутатов из «Грузинской мечты».





В заявлении отмечается, что в своё время Соединенные Штаты сочли предложенные конституционные поправки «важным шагом в продвижении демократического развития Грузии и укреплении доверия между политическими партиями».





«Мы вновь подчеркиваем исключительную важность принятия закона о реформе избирательной системы, который включает рекомендации международных и местных организаций-наблюдателей, для устранения недостатков, отмеченных на выборах 2017 и 2018 годов, с тем чтобы на следующих парламентских выборах были более равные условия для продвижения в Грузии политического плюрализма», – сказано в заявлении посольства США.





При этом американский конгрессмен Адам Кинзинджер, который является сопредседателем «Группы друзей Грузии» в Конгрессе, заявил, что он «был шокирован, узнав о провале обещанных реформ в парламенте Грузии».





«Грузия – это не Россия, и грузинский народ требует и заслуживает большего, чем то, что сегодня показал его парламент... Я призываю официальные лица Грузии немедленно возобновить переговоры и принять этот важный пакет реформ... Провал этих конституционных изменений будет подарком для Владимира Путина и нивелирует прогресс, достигнутый Грузией в обретении полной независимости от агрессивной... политики соседней России», – заявил член Палаты представителей Конгресса США.





«Глубокое сожаление» в связи со срывом избирательной реформы высказали и содокладчики Парламентской ассамблеи Совета Европы по Грузии Титус Корлэцян и Клод Керн.





«Уже более десяти лет все заинтересованные стороны призывают к введению пропорциональной системы и ее внедрение уже давно запоздало. Учитывая существующий консенсус между всеми сторонами, что новая система должна была быть введена до парламентских выборов 2020 года, непринятие поправок вызывает недоумение. Это шаг назад», – говорится в заявлении докладчиков от 14 ноября.





Глава представительства Европейского Союза в Грузии Карл Харцел, который провел 15 ноября консультации с Бидзиной Иванишвили, после переговоров сказал журналистам, что то, что произошло накануне в парламенте Грузии «вредит доверию между политическими партнерами, а также доверию со стороны широкой части общества, что само по себе увеличивает риски поляризации».









Второй день протеста





Перед зданием парламента в Тбилиси протестующие разбили палатки и запаслись дровами. Согласно заявлениям организаторов демонстраций, акции будут проводиться ежедневно до тех пор, пока выдвинутые требования не будут исполнены.





При этом оппозиция планирует провести масштабную акцию 17 ноября и подчеркивает, что для достижения своих целей «обратится к методам протеста и противостояния, которые признаны Конституцией Грузией и международным правом». Параллельно с многотысячной акцией в Тбилиси 14 ноября, акции прошли и в регионах страны.





Спикер парламента Грузии Арчил Талаквадзе выступил сегодня на брифинге для прессы, и высказал сожаление в связи с тем, что конституционные поправки не получили необходимой поддержки со стороны депутатов. Тем не менее, он подчеркнул, что «это не является концом света» и пообещал, что выборы 2020 года пройдут в справедливой и свободной среде. Сегодня, 15 ноября, в 7 часов вечера в Тбилиси запланирована очередная акция протеста.





«Запланированный сценарий» и «правильный путь»





Председатель Кавказского института мира, демократии и развития Гия Нодия напоминает, что в схожем случае, который касался бессрочного назначения судей, расхождение мнений внутри правящей партии завершилось тем, что «Грузинскую мечту» покинули те депутаты, мнение которых не совпало с мнением Иванишвили и большинства.





В то время как в случае избирательной реформы, партию почему-то покинули те её члены, которые, как и формально –Иванишвили, поддерживали поправки в Конституцию. При этом в партии остались те, кто заблокировал реформу и зафиксировал мнение, которое не совпадало с мнением большинства членов «Грузинской мечты» и самого Иванишвили.





Соответственно, эксперт не верит в «бунт мажоритариев» и считает, что на самом деле в истории с конституционными поправками Бидзина Иванишвили и правящая сила разыграли запланированный сценарий.





Политолог Гия Хухашвили, в свою очередь, считает, что уличные акции не являются выходом из сложившейся ситуации. По его мнению, «приговор» правящей «Грузинской мечте» должен быть вынесен общественностью в результате выборов, которые даже при смешанной системе, по словам Хухашвили, вряд ли обеспечат партии Иванишвили победу.









«Единственный правильный путь – это выборы. Оппозиция должна консолидироваться и организовать распределение своих кандидатов в мажоритарных округах. А если общественность простит правящей силе обман и вновь проголосует за «Грузинскую мечту», то значит наше общество заслуживает это правительство, именно так работает демократия», – считает Хухашвили.