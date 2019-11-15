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В Минске задержали экс-кандидата в депутаты

В Минске 15 ноября около 16 часов задержали Ольгу Николайчик, активистку кампании «Европейская Беларусь» и экс-кандидата в депутаты Палаты представителей.

Николайчик находится в УВД Центрального района Минска.

О задержании Николайчик пишет БелаПАН со ссылкой на ее соратника Леонида Кулакова.

По словам Кулакова, в день задержания Николайчик собиралась проводить на Октябрьской площади агитационный пикет, несмотря на то, что 28 октября Николайчик лишили регистрации кандидатом в депутаты.

«Она вызвала такси, успела проехать несколько метров, после чего машину остановили сотрудники милиции», - сказал Кулаков.

Перед акцией на Октябрьской площади в Минске у Дворца Республики разобрали плитку

Николайчик получила повестку в Генеральную прокуратуру на 15 ноября.

На Октябрьской площади в Минске 15 ноября проходит «Встреча свободных людей». Участники акции прошли шествием к площади Свободы по проспекту Независимости и улице Ленина.
Источник: svaboda.org
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