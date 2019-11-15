В Минске задержали экс-кандидата в депутаты

Николайчик находится в УВД Центрального района Минска.





О задержании Николайчик пишет БелаПАН со ссылкой на ее соратника Леонида Кулакова.





По словам Кулакова, в день задержания Николайчик собиралась проводить на Октябрьской площади агитационный пикет, несмотря на то, что 28 октября Николайчик лишили регистрации кандидатом в депутаты.





«Она вызвала такси, успела проехать несколько метров, после чего машину остановили сотрудники милиции», - сказал Кулаков.





Перед акцией на Октябрьской площади в Минске у Дворца Республики разобрали плитку





Николайчик получила повестку в Генеральную прокуратуру на 15 ноября.





На Октябрьской площади в Минске 15 ноября проходит «Встреча свободных людей». Участники акции прошли шествием к площади Свободы по проспекту Независимости и улице Ленина.