Стала известна дата нового саммита в "нормандском формате"
Саммит "нормандского формата" запланирован на 9 декабря.
Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на Bloomberg.
По данным канцелярии президента Франции Эммануэля Макрона, он пройдет в Париже. В нем примут участие лидеры Франции, России, Германии и Украины.
Изначально саммит планировался в конце сентября-начале октября.
Любопытно, что 8 декабря Путин и Лукашенко вроде как будут праздновать 20-летие "союзного государства". Хотя, может, и не будут. Официальной информации на этот счет пока нет.
"Белорусский партизан"
18:41 15/11/2019
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