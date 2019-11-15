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Стала известна дата нового саммита в "нормандском формате"

Саммит "нормандского формата" запланирован на 9 декабря.


Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на Bloomberg.

По данным канцелярии президента Франции Эммануэля Макрона, он пройдет в Париже. В нем примут участие лидеры Франции, России, Германии и Украины.

Изначально саммит планировался в конце сентября-начале октября.

Любопытно, что 8 декабря Путин и Лукашенко вроде как будут праздновать 20-летие "союзного государства". Хотя, может, и не будут. Официальной информации на этот счет пока нет.
"Белорусский партизан"
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