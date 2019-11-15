Ермошина сказала "надо": зафиксировавшего попытку вброса бюллетеней наблюдателя лишили аккредитации
Избирательная комиссия приняла такое решение в присутствии наблюдателей из ОБСЕ.
скриншот видео с попыткой вброса бюллетеней
За лишение наблюдателя аккредитации проголосовали почти все члены комиссии. Воздержался только один человек, передает Белсат.
14 ноября Ермошина, комментируя историю с попыткой вброса бюллетеней на одном из участков в Бресте, сказала, что наблюдателя, который это снял на видео, надо лишить аккредитации.
Днем ранее наблюдатель Юрий Вощенчук снял видео, на котором на участке №37 Брестского-Восточного округа № 3 девушка пытается вбросить в урну для голосования пачку бюллетеней
Позже журналисты вычислили эту девушку. Ею оказалась сотрудница детсада Анастасия Куличкова.
Как выяснилось, председателем комиссии на этом участке работает ее непосредственная начальница - директор детсада.
Юрий Вощенчук был наблюдателем от компании «Право выбора».
"Белорусский партизан"
18:14 15/11/2019
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