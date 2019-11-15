За лишение наблюдателя аккредитации проголосовали почти все члены комиссии. Воздержался только один человек, передает Белсат





14 ноября Ермошина, комментируя историю с попыткой вброса бюллетеней на одном из участков в Бресте, сказала, что наблюдателя, который это снял на видео, надо лишить аккредитации.

























Как выяснилось, председателем комиссии на этом участке работает ее непосредственная начальница - директор детсада.









Юрий Вощенчук был наблюдателем от компании «Право выбора».