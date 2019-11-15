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Ермошина сказала "надо": зафиксировавшего попытку вброса бюллетеней наблюдателя лишили аккредитации

Избирательная комиссия приняла такое решение в присутствии наблюдателей из ОБСЕ.

Ермошина сказала "надо": зафиксировавшего попытку вброса бюллетеней наблюдателя лишили аккредитации
скриншот видео с попыткой вброса бюллетеней
За лишение наблюдателя аккредитации проголосовали почти все члены комиссии. Воздержался только один человек, передает Белсат.

14 ноября Ермошина, комментируя историю с попыткой вброса бюллетеней на одном из участков в Бресте, сказала, что наблюдателя, который это снял на видео, надо лишить аккредитации.




Позже журналисты вычислили эту девушку. Ею оказалась сотрудница детсада Анастасия Куличкова. 


Как выяснилось, председателем комиссии на этом участке работает ее непосредственная начальница - директор детсада.


Юрий Вощенчук был наблюдателем от компании «Право выбора».
"Белорусский партизан"
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