Как Лукашенко спасал мир от Третьей мировой войны

Однако после того, как 10 миллионов евро было вложено и предприятие вышло на рентабельную работу, чиновники забыли о своем обещании инвесторам, пишет UDF.BY.





"Сегодня немцы якобы требуют, чтобы мы закрыли все наши производства дрожжевой отрасли и оставили одно предприятие для работы на белорусском рынке. Примерно такое требование. И якобы оно основано на том, что мы обещали это сделать до того, как был построен в Слуцке новый дрожжевой завод, - сказал Александр Лукашенко 15 ноября во время совещания , на котором рассматривалась ситуация в дрожжевой области. - И меня тоже в этом убеждали и члены Правительства, и Премьер-министр, что мы обещали и если это не сделаем, то завтра начнется война с Германией, которая может перерасти в третью мировую".









Перед совещанием договор с инвесторами был проанализирован в Администрации Президента. Оказалось, что в документе не содержалось соответствующих требований и положений. По словам Лукашенко, такого и быть не могло.





"А если было - то это дурь полная со стороны наших чиновников, - цитирует Лукашенко его пресс-служба. - Тем не менее давайте в этом разберемся. Если мы что-то обещали, особенно иностранным инвесторам, это свято должно исполняться. Если нет, то в сложившейся ситуации давайте найдем нормальный выход из положения, потому что это два наших предприятия, не важно, кто туда инвестировал - немцы, белорусы, русские или украинцы. Это уже наши предприятия, и мы должны беспокоиться об их функционировании".





Заместитель премьер-министра Владимир Дворник охарактеризовал главе государства работу белорусских дрожжевых предприятий. По его словам, завод в Слуцке на 75% принадлежит инвесторам из Германии, остальная часть - белорусская.





На предприятии работают 79 человек, средняя заработная плата там превышает Br1,4 тыс. Для сравнения: численность сотрудников на дрожжевом комбинате в Минске 150 человек, средняя зарплата здесь почти Br850, в ошмянском филиале работают 64 человека, средняя зарплата составляет Br582.





В январе-сентябре этого года потребность внутреннего рынка в дрожжевой продукции была примерно поровну закрыта минским и слуцким заводами.





Во время заседания были обсуждены разные варианты развития событий, однако к единому мнению прийти пока не удалось.



