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Беларусь-Россия
Убийство Павла Шеремета
Россия и Литва обменялись шпионами
Между Россией и Литвой состоялся обмен осужденными за шпионаж лицами.
Об этом заявил начальник литовской контрразведки, слова которого передает Reuters, пишет
lenta.ru
16:03 15/11/2019
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Прозевать мировую тенденцию это стандартная "политика" нашей власти. Вот и сегодня они "аки львы" сражаются за сохранение "нефтегазового офшора" при этом явно теряют нечто более важное.
Дмитрий Растаев
Перепись, досвидос!
По стране полным ходом шагает перепись. Вот она уже вышла на финишную бровку, переписчики уже стучатся в дома. Налетай, торопись, совершай перепись!
Кирилл Живолович
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Сидит американский предприниматель Илон Маск у входа на свой несбывшийся космодром и грустит: не видать человечеству новых космических кораблей и уникальных ракет-носителей, электронных платежных систем и электромобилей, известных во всем мире…
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