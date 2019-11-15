Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Лидия Ермошина прокомментировала отказ Европарламента наблюдать за выборами

Председатель Центральной избирательной комиссии Лидия Ермошина в беседе с корреспондентом МЛЫН.BY прокомментировала заявление Европарламента об отказе принимать участие в наблюдении за парламентскими выборами в Беларуси.

Лидия Ермошина прокомментировала отказ Европарламента наблюдать за выборами
Фото Светланы Курейчик

Официальное сообщение о таком решении размещено на сайте Европейского парламента.

 

— Честно говоря, заявление Европарламента вызвало у меня улыбку, потому что они просто не приглашены. Вот и все, — сказала Лидия Ермошина.

 

По словам главы ЦИК, в ходе нынешней избирательной кампании в Беларуси «аккредитовано беспрецедентно большое число международных наблюдателей — 1027 человек». Кроме того, за процессом выборов будут следить более 30 тысяч национальных экспертов. В течение последних десяти лет такого количества наблюдателей еще не было в нашей стране.

 

— Дело в том, что мы приглашаем те организации, с которыми поддерживаем партнерские взаимоотношения. Очевидно, тот уровень взаимодействия, который существует с Европарламентом, еще не является партнерским — вот поэтому им и не направили предложение наблюдать за выборами. Что касается отдельных депутатских групп, то их всех приглашает Палата представителей либо Совет Республики Национального собрания. Европарламентарии могут приезжать только в личном качестве как независимые политики, если их пригласят, но, насколько мне известно, таких тоже нет, — заявила Лидия Ермошина.


 


Напомним, что в числе аккредитованных Центризбиркомом международных наблюдателей — делегация Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), которая будет работать совместно с экспертами от ПА ОБСЕ и БДИПЧ ОБСЕ. За политической кампанией в Беларуси будут также следить наблюдатели от Миссии СНГ и Шанхайской организации сотрудничества.

 
Наталья Ильичева
Поделиться
Последние известия



Загрузка...


Блоги
Павел Севярынец
Алесь Чаркашын, беларускі герой
Игорь Масловский
В поддержку требований наблюдателя, который...
Юрась Навіцкі
Энцыкляпэдыя катаваньняў
Анатолий Лебедько
#Пранас
Игорь Драко
Ленин жил, жив и, видимо, будет жить


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru