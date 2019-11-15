Главред "Эха Москвы" надеется поговорить с Лукашенко до подписания документов по "интеграции"
Телеграм-канал «Пул Первого» подтвердил заявление главного редактора «Эха Москвы» Алексея Венедиктова, которое тот сделал в октябре 2019 года.
Тогда журналист сказал, что есть договоренность взять интервью у главы Беларуси.
Венедиктов рассчитывает, что «большое интервью» состоится до 8 декабря, то есть до запланированного подписания пакета документов по дальнейшей интеграции Беларуси и России.
Как сообщалось, премьер-министр Беларуси Сергей Румас сказал, что 19 ноября он вместе с российским коллегой и рядом профильных министров обсудит те вопросы по дорожным картам интеграции, которые еще не согласованы.
Источник: officelife
13:43 15/11/2019
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