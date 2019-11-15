Путин: Переговоры с Беларусью по цене на газ идут по плану





"Переговоры с Беларусью идут по плану. Я надеюсь, что до конца года мы это отрегулируем", - сказал он на брифинге по итогам саммита БРИКС в Бразилиа.





Однако, напомним, что в соответствии с межправительственным протоколом, который был подписан в апреле 2017 года, энергетические ведомства Беларуси и России до 1 июля 2019 года должны были согласовать цену на газ для Беларуси с 1 января 2020 года.





Фиксированная цена газа для Беларуси в 2019 году составляет $127 за 1 тыс. кубометров. Цена на газ с 2020 года не определена.







