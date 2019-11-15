Оппозиционные депутаты рассказали правду о работе в парламенте
Две представительницы оппозиции в парламенте впервые за долгое время — победа или предательство? Даже перед окончанием каденции споры на эту тему продолжаются.
Сами оппозиционные депутаты Анна Конопацкая и Елена Анисим думают, что сорвались с крючка властей. В программе «Размова» на телеканале Белсат они отвечают на острые вопросы ведущего Виталия Цыганкова:
Почему от Анны Конопацкой отвернулись вчерашние соратники?
Верит ли Елена Анисим в успех своих президентских амбиций?
Депутатки портили кровь властям или играли на их поле?
Будет ли кому продолжить их дела в новом составе парламента?
11:37 15/11/2019
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