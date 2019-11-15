Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Оппозиционные депутаты рассказали правду о работе в парламенте

Две представительницы оппозиции в парламенте впервые за долгое время — победа или предательство? Даже перед окончанием каденции споры на эту тему продолжаются.

Оппозиционные депутаты рассказали правду о работе в парламенте
Сами оппозиционные депутаты Анна Конопацкая и Елена Анисим думают, что сорвались с крючка властей. В программе «Размова» на телеканале Белсат они отвечают на острые вопросы ведущего Виталия Цыганкова:

Почему от Анны Конопацкой отвернулись вчерашние соратники?

Верит ли Елена Анисим в успех своих президентских амбиций?

Депутатки портили кровь властям или играли на их поле?

Будет ли кому продолжить их дела в новом составе парламента?
Поделиться
Последние известия



Загрузка...


Блоги
Игорь Масловский
В поддержку требований наблюдателя, который...
Юрась Навіцкі
Энцыкляпэдыя катаваньняў
Анатолий Лебедько
#Пранас
Игорь Драко
Ленин жил, жив и, видимо, будет жить
Александр Волчанин
Кто не уважает достоинства других людей, тот сам...


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru