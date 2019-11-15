Генпрокурор Украины рассчитывает на скорое раскрытие дела Шеремета





Источник: интервью Рябошапки для "Настоящее время"





Генпрокурор выразил надежду на раскрытие преступления в ближайшее время. По его словам, задержанные ранее ветераны АТО, Владислав и Инна Грищенко, задержаны не в связи с расследованием убийства журналиста. Он добавил, что их причастность к его убийству проверяется так же, как и другого круга лиц.





Прямая речь: "Пока что (не раскрыто дело Шеремета). Но здесь мое восприятие прямо противоположное. Я думаю, что мы его раскроем.





Могут быть, а могут и не быть (причастны Грищенки к делу Шеремета – УП). Но задержаны они по другому делу. Не в связи с Шереметом. Мы же не можем сказать, что сейчас происходит в этом уголовном производстве.





Что было раньше: В начале ноября двух бывших добровольцев Владислава и Ирину Грищенко задержали по подозрению в подготовке взрыва и могут связать с убийством журналиста Павла Шеремета в 2016 году.





Предыстория:





Основатель "Белорусского партизана" и один из руководителей "Украинской правды" Павел Шеремет погиб от взрыва утром 20 июля 2016 года. Ему подложили взрывчатку под автомобиль.





Следствие склоняется к версии о профессиональных мотивах убийства, но за три года ни организаторов, ни исполнителей взрыва не установило.