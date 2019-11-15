Российский сенатор прокомментировал заявление Лукашенко о границе

Как передает Еврорадио , глава государства возмутился тем, что у иностранцев, которые едут через Беларусь, возникают проблемы при въезде в Россию под Смоленском. Даже, если у иностранцев есть российская виза. По мнению Лукашенко, это плохо сказывается на транзитном статусе нашего государства.





Джабаров напомнил, что через этот участок границы могут проезжать только граждане Беларуси и России, там действует специальная пограничная зона.





"Пункты пропуска для иностранцев, въезжающих на территорию России, известны: это Санкт-Петербург и так далее, — но не через прямую нашу границу. Тем более для автомобилей", — передает слова Джабарова РИА "Новости"









Он подчеркнул, что иностранец, который проехал границу под Брестом, не сможет доехать же Смоленска даже при наличии российской визы. Джабаров предложил пересмотреть этот вопрос при продлении действия белорусско-российского договора о границе.





Он добавил, что Лукашенко имеет право требовать изменить документы о границах, но работать над ним будут МИД и пограничные службы обоих государств.