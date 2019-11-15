Наблюдателей от Европарламента на белорусских выборах не будет
Европейский парламент решил не посылать своих наблюдателей на парламентские выборы в Беларуси. Об этом говорится в официальном заявлении этой структуры.
В документе подчеркивается, что ни один депутат не уполномочен наблюдать или комментировать выборы в Беларуси от имени Европарламента. Если кто-то решит наблюдать за белорусскими выборами, он будет делать это как частное лицо, а не представитель Европарламента, передает "Еврорадио".
Выборы в Палату представителей пройдут 17 ноября.
Ранее Центризбирком сообщал, что аккредитацию на выборы получили 1027 иностранных наблюдателей, в том числе от СНГ, БДИПЧ ОБСЕ, ШОС, ПАСЕ.
08:38 15/11/2019
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