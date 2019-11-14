Анна Толчикова / svaboda.org





Девушка два дня фиксировала, что в протоколах избирательной комиссии отмечают завышенную явку по сравнению с фактической. Когда же Толчикова включила диктофон, ее вытолкали из участка, пишет euroradio.fm





В акте, который составила комиссия, написано: "Находясь на избирательном участке, вела запись на диктофон, кроме того грозила членам избирательной комиссии тюремным заключением". Участковый избирком решил, что Толчикова "мешала работе комиссии, создавала напряженную обстановку, неоднократно называла членов комиссии преступниками".



