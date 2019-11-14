Кондолизе Райс — 65

Райс, будучи специалистом по СССР и России, пользовалась огромным уважением в Москве. Пиком ее карьеры стала работа в администрации Джорджа Буша — младшего — она заняла пост советника президента по нацбезопасности в 2000 году и стала частью так называемой неоконсервативной группы в администрации.





На посту госсекретаря, который политик заняла уже во второй срок администрации Буша (2005 — 2009 гг.), она активно продвигала повестку по включению Украины и Грузии в НАТО. При этом она также считала важным сохранять хорошие отношения с Россией. По мнению Райс, Москва и Вашингтон могут успешно сотрудничать в борьбе против общих угроз. Во время работы в администрации Белого дома у Райс сложились прочные, в том числе и неформальные, отношения с действующим на тот момент главой российского Минобороны Сергеем Ивановым.









При этом карьера выдающегося дипломата могла сложиться совсем иначе — в детстве и юности она занималась музыкой. А ее имя означает «сon dolcezza» — итальянский музыкальный термин, который переводится просто: «с нежностью».





«Россия спасла меня от музыкальной карьеры», — говорила Райс.