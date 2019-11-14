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В Беларуси оценят работу госорганов

Совет министров утвердил положение о портале рейтинговой оценки госорганов. Соответствующее постановлением №765 принято 13 ноября 2019 года.


Как сообщается, портал рейтинговой оценки создается в целях повышения эффективности работы с гражданами, качества обеспечения жизнедеятельности населения, открытости государственных органов, дальнейшей дебюрократизации деятельности госорганов и организаций, формирования системы рейтинговой оценки гражданами эффективности деятельности объектов оценки путем анкетирования, проведения опросов в сети Интернет и иных мероприятий с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, пишет Ежедневник.

Доступ к порталу рейтинговой оценки будет свободным и бесплатным.

Его пользователи – граждане, госорганы и организации, в том числе уполномоченные госорганы и организации; иные субъекты, оказывающие услуги и (или) осуществляющие административные процедуры, зарегистрированные на портале на добровольной основе.


Электронное информационное взаимодействие в автоматическом и (или) автоматизированном режиме государственных информационных ресурсов (систем) с порталом будет осуществляться посредством общегосударственной автоматизированной информационной системы.

Рейтинг объектов оценки будет формироваться автоматически на основании оценок граждан, выставленных ими в анкете объекта оценки по каждому из базовых критериев оценки.

Граждане смогут оставить комментарий на портале об эффективности деятельности объекта оценки, который не является обращением, но будет учитываться объектом оценки в целях улучшения качества обслуживания населения.

Объект оценки будет наполнять портал достоверной и актуальной информацией, его касающейся, осуществлять мониторинг и анализ оценок, принимать необходимые меры по повышению качества обслуживания населения и др.


Владелец портала рейтинговой оценки – Министерство связи и информатизации.

Уполномоченные государственные органы должны будут раз в полгода проводить мониторинг и анализ оценок и на их основании направлять объектам рекомендации по повышению качества обслуживания населения и проведения административных процедур.
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