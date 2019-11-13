Анастасия Куличкова, а сегодня мнение по ситуации TUT.BY Татьяна Мосина. Вчера скандальный ролик прокомментировала его героиняа, а сегодня мнение по ситуации TUT.BY высказала председатель этой участковой комиссии и по совместительству начальница Анастасии —





Участок № 37 Брестского-Восточного округа № 3 находится в здании ЖЭСа на улице Луцкой. Рядом с ним — средняя школа и детский сад — начальная школа, в которой работают председатель участковой избирательной комиссии Татьяна Мосина и девушка из видео Анастасия Куличкова. Первая — директор, вторая — педагог-психолог.





До обеда на участке немноголюдно. После вчерашнего инцидента на стене возле информации о кандидатах появился листок с предупреждением о том, что фото- и видеосъемка без разрешения запрещены. Председатель Татьяна Мосина нас встретила в помещении для голосования и провела в кабинет, где сидел милиционер. Наше с ней общение проходило в его присутствии.









Татьяна Алексеевна категорически отрицает, что 13 ноября на ее участке была попытка вброса бюллетеней. По словам женщины, в тот день она выдала своей подчиненной Анастасии Куличковой, которая пришла проголосовать, один бюллетень.





Анастасия Куличкова





— Этот инцидент произошел с наблюдателем [Юрием Ващинчуком], а не со мной. Если избиратель пришел голосовать и он [наблюдатель] кинулся к ней снимать, то я при чем здесь?





— А вы были на участке в это время?





— Была, но я работала с избирателем и отдавала ему бюллетень. Все.





— То есть вы не видели, как Анастасия Куличкова выходила из кабинки?





— Женщина пришла проголосовать. Я дала ей бюллетень, она пошла в кабинку. Я же не побегу за ней в кабинку. Она вышла и подошла к урне. В это время он [наблюдатель, который снял видео] схватился со стула и побежал ее фотографировать. Я при чем здесь? Каждый лист я беру и показываю, что он один. Я не давала ей пачку. Никто меня в этом обвинить не может. А если он по каждому поводу пишет на меня жалобы и раздувает грязь, в чем я виновата, скажите? Я уже третью ночь не сплю.





— А когда она к вам подошла, вы не заметили — у нее в руках были бумаги какие-то?





— Если бы она была одна за целый день, я бы обратила внимание. Она прошла, бюллетень я ей отдала, она расписалась и пошла. Следующий подходит — я со следующим разбираюсь. В списках нужно найти человека. Приходят и слабовидящие, и плохо слышащие. Вчера даже диктовала: «Пишите, 13.11.2019», говорила: «В одной линеечке роспись ставим». Потому что это тоже документ, я его должна сдать в соответствии.





Сама Анастасия Куличкова недоступна для комментариев. После того, как наблюдатель снял ее на видео, девушка, по словам председателя комиссии, «испугалась, разрыдалась и вышла с этим бюллетенем».





— Ей надо отойти и осмыслить все это. Вчера она была в шоковом состоянии. Девушка деликатная, девушка домашняя. И когда вот это вот все… — рассказала Татьяна Алексеевна.





Как рассказала председатель комиссии, со вчерашнего дня Анастасия на участке не появлялась. На работу 14 ноября она не вышла.





— У нее нервный срыв, — пояснила председатель.





— На больничном?





— Не знаю, еще не говорила.





— А можно связаться как-то с Анастасией и поговорить?





— Она и на мой телефон не отвечает сейчас, — призналась председатель комиссии. — Вчера, когда я с ней разговаривала, в школе мы выпили с ней валокордина. Она вчера в шоке пришла (в школу-сад. — TUT.BY). Сказала: «Я никогда в жизни не пойду никуда ни голосовать, ничего. Посмотрите, Татьяна Алексеевна, что это такое». Она первый раз пошла голосовать после вуза — и что получила?!





13 ноября девушка связалась с брестским порталом BrestCITY и рассказала свою версию произошедшего:





— Я пришла проголосовать досрочно, это мое право. И совсем не ожидала, что кто-то будет разговаривать со мной таким тоном. У меня был в руках втрое сложенный бюллетень. Это не запрещено. И я не должна ничего объяснять. Я до сих пор не могу прийти в себя. Я действительно испугалась, потому и ушла. Неприятно очень, что меня обвиняют в том, чего я не делала.





То, что Анастасия со вчерашнего дня не появлялась на участке, подтвердил и наблюдатель Юрий Ващинчук. В четверг он также «нес вахту». В беседе с TUT.BY молодой человек сказал, что у него нет сомнений в том, что девушка на видео держала в руках именно стопку бюллетеней. По словам наблюдателя, Анастасия зашла на участок с «пустыми руками» и дамской сумочкой на плече, а вышла из кабинки для голосования со стопкой бумаг.





— Я поднялся, подошел к ней, и в тот момент, когда подходил, я еще не видел, что там происходит и что у нее в руках. Из-за спины я только видел, что в руках у нее что-то есть. Я начал тихо говорить: «Девушка, постойте». Потом, когда я немножко подошел ближе с камерой, я увидел, что там бюллетени. Реально бланки, которые нельзя спутать. Я их видел, когда она их не прижимала к груди, а держала перед собой, и я видел обратную сторону, — рассказал Юрий.





Наблюдатель уже написал по этому поводу жалобу в окружную комиссию и собирается обратиться в прокуратуру.



