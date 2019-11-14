«Не надо вякать»

14 ноября Лукашенко принял председателя Госпогранкомитета Анатолия Лаппо и Госсекретаря Совета Безопасности Станислава Зася, которые отчитались о взаимодействии Беларуси и России в пограничных вопросах.





Лукашенко употреблял жесткую лексику, характеризуя беларуско-российское пограничное сотрудничество: «абсурд», «ненормально», «не надо вякать».









Лукашенко также отметил, что недавно Беларусь за свои деньги закупила у России самолеты Су-30СМ. “Но мы же выполняем и функции защиты на этом направлении Российской Федерации, народа России. Так почему нам не помочь? Почему не поставить современное оружие? Мы умеем им пользоваться не хуже, чем россияне, но платим за это колоссальные деньги. Я не к тому, что мы не будем выполнять свои функции. Я к тому, что не надо вякать в средствах массовой информации и даже уже на государственном уровне, что беларусы – гиря на ногах”.





“Как результат, нас постоянно упрекают: “Мы чуть ли не содержим Беларусь. Она рухнет, если мы ее не будем дотировать, содержать”. Надо посчитать, чего нам стоит защита совместной границы. Напомнить им о системе противовоздушной обороны: они долго просили меня, чтобы мы сделали ее совместно. От Балтики до Черного моря мы сегодня работает на Российскую Федерацию. Это тоже денег стоит, и не только денег. И мы все равно нахлебники”, – подчеркнул беларуский руководитель.





Леонид Спаткай – ветеран пограничных войск, автор книг и публикаций о беларуских пограничниках. Комментирует ситуацию Беларускай праўдзе

Почему Лукашенко вызвал Зася и Лаппо?

– Учитывая, что вместе с Госсекретарем докладывал и председатель ГПК, ясно, что причиной были вопросы пограничной безопасности. И не только, ведь накануне Станислав Зась дал достаточно откровенное интервью, в котором объяснил, что Россия хотела продать Беларуси истребители Су-30СМ с «довеском» в виде своей военной базы. Но руководство Беларуси решило, что уже лучше оплатить полную стоимость, чем получить их дешево, но с «троянским конем». В этой связи, очевидно, появились некоторые сомнения в надежности союзника.

Беларусь расширяет безвиз, что напрягает Россию

– К тому же, Три проблемы беларуско-российской границы, которые освещались несколько лет назад, до сих пор так и не решены.





Первая проблема – контрабанда. Например, беларусы контрабандными тропами переправляют в Россию домашний скот на мясо, металлолом, который затем БМЗ покупает в России по более высокой цене.





Вторая проблема – конфтрафакт. Например, «паленое» российкое спиртное, которым буквально заливаются приграничные с Россией регионы Беларуси.





Третья проблема – наркотрафик и нелегалы, хотя Россия и выставила со своей стороны пограничные кордоны.





И еще одна проблема, которая, пусть и не напрямую, но Беларусь сильно задевает: въезд иностранцев в Россию только через международные пункты пропуска, которых сегодня три. Иностранец с беларуской визой пытается пересечь бнларуско-российскую границу, но его российские пограничники заворачивают обратно: чтобы он пересекал границу «союзного государства», не имеющую статуса государственной, через международный пункт пропуска. К тому же Россия до сих пор не решила вопрос о взаимном признании виз с Беларусью, и по всей видимости, и не собирается решать. Беларусь расширяет зону безвиза, увеличивает срок безвиза; весьма вероятно, что в Беларусь по без визу в ближайшее время можно будет попасть не только через аэропорт или туристические зоны в Брестской и Гродненской областях, но и на поездах “Вильнюс-Минск” – таким образом у иностранцев появляется больше возможностей въехать в Беларусь, причем, без визы и это Россию сильно «напрягает»: мол, какие-то террористы, воспользовавшись безвизом через Беларусь могут попасть в Россию, поэтому-то и установлен пограничный контроль и пограничная зона. Но, может, причина иная – предотвратить массовую миграцию через Беларусь своих граждан?





Режим охраны границы с Россией будет меняться

– Очевидно, что сегодня у президента обсуждались вопросы безопасности беларуско-российской границы, в том числе и возможность установления другого режима на ней. Ведь в ответах журналистам после доклада прозвучало, что договор Беларуси и России о совместных усилиях в охране внешней границы Союзного государства от 1995 года устарел, нам не надо помогать охранять границу. Поясню, что имелось ввиду.









По условиям Договора сначала около 20 (в последнее время – значительно меньше) российских офицеров-пограничников находились в погранкомитете и некоторых пограничных отрядах для оказания помощи и содействия в организации охраны Государственной границы Беларуси. Также по условиям Договора Россия обязывалась принимать равное долевое участие в финансировании обустройства и оборудования Государственной границы Беларуси с Латвией и Литвой, но не с Украиной.





Кроме того, Россия обязывалась оказывать помощь Беларуси в материально-техническом обеспечении пограничных войск, в разработке, размещении заказов, изготовлении, внедрении и ремонте вооружения, техники и оборудования, применяемых в охране границы. Но в настоящее время Беларусь фактически сама обеспечивает своих пограничников всем необходимым, создана и собственная «кузница кадров» – Институт пограничной службы, к котором осуществляется подготовка всех категорий пограничников по всем необходимым специальностям.





Что еще устарело в этом Договоре? Наверное, статус границы, ведь согласно Договору термин «Государственная граница Республики Беларусь» означает Государственную границу Беларуси только с Латвией, Литвой и Польшей, а ее охрана осуществляется органами пограничной службы Беларуси в сотрудничестве с органами пограничной службы России и Беларусь и Россия взяли на себя взаимные обязательства обеспечивать интересы друг друга на своих внешних границах, т.е. фактически органы пограничной службы Беларуси осуществляют охрану Государственной границы России путем охраны Государственной границы Беларуси с Польшей, Латвией, Литвой и Украиной. Но установив границу с Беларусью Россия фактически аннулировала это положение Договора. Таким образом, очевидно, что назрел вопрос не только о пересмотре положений Договора, но и об делимитации и демаркации границы с Россией.









Но на выполнение этих мероприятий и на обустройство границы нужны большие деньги: например, если обустройство одного километра границы стоит примерно 15-16 тыс. долларов США, то расходы на обустройство границы Беларуси с Россией составят около 20 млн. долларов. В этой связи, возможно, неслучайно, что доклады госсекретара и председателя ГПК были заслушаны сразу же после визита Лукашенко в Объединенные Арабские Эмираты и Австрию. Вряд ли с австрийцами шел разговор о выделении денег на обустройство границы, хотя Евросоюз и оказывает содействие через различные программ, например БОМБЕЛ, а вот с арабами – вполне возможно. И если это так и согласие было получено, то имея «золотой запас» можно приступать к пересмотру Договора о совместных усилиях в охране внешней границы Союзного государства, а также к вопросу о делимитации границы с Россией.





И даже если беларуской стороне не удастся радикально изменить сам договор, так как Россия будет увязывать его с «углублением интеграции», то статус границы с Россией, а возможно и режим ее охраны изменится. Потому что, без этого не рассосутся проблемы беларуско-российской границы: наркотрафик, контрафакт, контрабанда, нелегалы, пропуск граждан третьих стран.







