



— Он совершил злостное нарушение закона и гражданского, и избирательного. Во-первых, никого нельзя снимать — ни девушек, ни юношей, — без их согласия. Снимать на избирательном участке можно только с согласия председателя участковой комиссии. Нельзя вертеться около ящика для голосования. И тем более нельзя требовать что-либо у граждан. Он что, участковый оперуполномоченный, чтобы ему демонстрировали, что у них находится в руках? — заявила Ермошина.





Глава ЦИК считает, что все то, что совершил наблюдатель, — это просто недопустимо. И участковой избирательной комиссией будет дана надлежащая оценка его действиям.





— Что же касается того, что у нее была пачка. Мы не знаем, что у нее было в руках. И избирательная комиссия, если мы говорим о вопиющих фактах, совершенно ни при чем, потому что сам наблюдатель подтверждает, что избирательная комиссия выдала ей только один избирательный бюллетень. Поэтому тут инсинуации.





Более того, я могу сказать, что у нас, бывает, граждане опускают не только бюллетени, но и петиции в ящики для голосования, чтобы они дошли. Поэтому здесь это все на уровне предположений, создан скандал, причем создан скандал по вине наблюдателя, — заявила глава ЦИК.





На уточняющий вопрос журналистов, не стоит ли в таком случае сделать ящики для голосования прозрачными, чтобы было видно, кто сколько бюллетеней бросает, Ермошина отметила, что ящики везде разные.





— Все зависит от того бюджета, который был потрачен организацией, отвечающей за участок для голосования на выборы. Там, где деньги вложили — Гродненская область в этом году за счет местного бюджета меняла ящики для голосования — они там полупрозрачные, на территории Витебска это почти повсеместно.





Либо это местные власти из бюджета выделяют средства, либо спонсорские взносы, либо сами участки создают подобные ящики для голосования. Республиканский бюджет на это средства не выделяет, — сказала Ермошина.





Глава ЦИК также считает, что видеокамеры на избирательных участках не являются «панацеей» от фальсификаций.





— Я сама много раз наблюдала, в той же России, как идет трансляция: через пять минут ты уже не помнишь, кто пришел на этот участок и что там произошло. Поэтому отслеживать вот так вот… Только если потом, при спорной ситуации, просмотреть эту запись. Но если смотреть онлайн, вряд ли вы увидите нарушение закона, если оно не является явным — например, вброс бюллетеней.





— В ситуации, когда наблюдатель говорит, что на участке проголосовало 5 человек, а комиссия — что 100, камера помогла бы расставить все на свои места, — уточнили журналисты.





— Я еще раз повторяю: главное — это не то, что говорит наблюдатель или комиссия, главное — ящик голосования и что в нем находится, — подчеркнула Ермошина.