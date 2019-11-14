Распутье Лукашенко

Как это ни парадоксально звучит, любой "исторический момент", на самом деле, всего лишь совокупность малозначимых или вообще не значимых событий, слов, явлений, совпавших по месту и времени. Каждое из этих событий само по себе ничто. Обычный тлен. Прошел мимо и не заметил.





Вот, скажем, выбор, перед которым оказался нынче Александр Григорьевич.





Человек, более четверти века единолично складывавший мозаику современного белорусского государства. Монопольно определявший правила и смыслы жизни сограждан в Беларуси. И что он получил на выходе?





Насколько «его» государство интегрировано в глобальные системы? Насколько оно жизнеспособно и конкурентно? Насколько оно, наконец, преемственно с точки зрения безболезненной передачи власти?





Или после неизбежного ухода своего единственного архитектора оно полностью поменяет ориентацию, цели и направление движения?





Александр Григорьевич сегодня явно завис на распутье. Ему, как минимум, пора думать о строчке в будущем историческом учебнике. О собственном наследии. О том, как постепенно уйти, чтобы остаться. О каком-нибудь назарбаевском формате.





Но сможет ли? Захочет ли? Есть ли ему с кем обсудить эти непростые вопросы?





А если нет, тогда что? Тот же бег по кругу? Бесцельный, однотипный, с обязательными нагоняями очередному нерадивому министру за не вычищенные хлева. Но ради чего?..









…С молодежью?





... И вот оно очередное «окно возможностей». Потому что в мире прямо сейчас происходит много невероятного. Традиционные форматы быстро и безвозвратно ломаются. Появляются просто радикальные обновленческие инициативы.





Как в той же Украине, где старую элиту, буквально, обнулила высокотехнологичная (пусть и виртуальная) молодежь из шоубиза. Обнулила демонстративно и с оглушительным итоговым результатом.





Почему?





Потому что общество смертельно устало от традиционной липкой лжи, которой старая элита маскирует банальную неспособность отвечать на современные вызовы.





Потому что эта самая элита за несколько десятилетий так и не смогла построить в Украине качественный государственный сервис, ежегодно ухудшая уровень жизни и стимулируя высокую выездную миграцию.





Впрочем, не только в Украине традиционные морали и отношения трещат по швам. Мир вообще стал слишком быстрым, нетерпеливым и агрессивным.





Беларусь же, увы, пока продолжает спать. В некотором комфорте, да. В некоторой стабильности. В некотором умиротворении даже. Но надолго ли?





Во-первых, под боком та же Россия, которая поджимает и нетерпеливо дергает «союзную» (читай — аннексийную) узду. Сосед хочет определенности...





Во-вторых, сам Лукашенко, пусть и неосознанно, но все же добрался до тупика в развитии собственной государственности. Что дальше? Куда двигаться? Какой должна быть конфигурация власти завтра?..





В-третьих, его нынешнее окружение безынициативно, не пассионарно и не популярно. И которое, к сожалению, совсем не сможет выдержать давление тех же россиян. Окружение, так сложилось, намного слабее своего шефа. А если нужно будет держать удар? Кто из них способен?..





И в-четвертых, а где сторонние альтернативы? Реальные альтернативы, которые не для пары десятков сетевых сторонников, а имеют серьезный общественный вес и значение... Слишком много рисков. И чтобы что-то менять. И чтобы оставить все без изменений. Но менять придется.





…С бюрократией?





... Очевидно, что сейчас самое время адаптироваться под новые глобальные веяния. А значит, власть требует некоторого перераспределения. Как вариант — через согласованные конституционные изменения. Которые вполне могут выглядеть следующим образом.





Исполнительные полномочия передаются в Кабинет Министров. Состав которого формируется... по итогам следующих (или через раз) парламентских выборов. Которые в свою очередь проходят по смешанной (мажоритарно-партийной) или чисто партийной формуле. Партии формируют правящую коалицию. Правящая коалиция формирует Правительство.





Таким незамысловатым образом общество получает возможность активно участвовать в определении будущих приоритетов и резко снижаются риски традиционного для Беларуси конфликта по линии государство/активная часть общества.





Безусловно, президент в этой конфигурации остается ключевым игроком, который оставляет за собой право на незамедлительный роспуск парламента, определение внешнеполитических приоритетов, формирование силовой вертикали.





Но в любом случае, президент закладывает основы будущей власти «без него» (а это нужно делать именно сейчас, когда влияние все еще огромно и безусловно). И... реально вписывает себя в учебник истории...



…С оппозицией?





... Однако есть одно большое «но». Внутри Беларуси по-прежнему остро не хватает внутреннего диалога. Не хватает взаимного доверия. Готовности идти на ситуативные компромиссы. И одна из базовых причин этого — отсутствие реального влияния у оппозиции (в широком смысле этого слова).





Что, кстати, поразительно, учитывая возможности для самопопуляризации, которые предоставляет современный глобальный мир.





Скажем, оппозиция вполне может организовать большую коммуникативную площадку в том же Киеве. Что-то типа Восточноевропейского Давоса (да, пафосно, но логистически сейчас это просто).





Собрать на секциях и за расширенными «круглыми столами» влиятельных, медийно раскрученных представителей Украины, Беларуси, Литвы, Польши, Словакии, прочих и профессионально модерировать важные темы.









В итоге лидеры-модераторы становятся важными персонами для региона. И получают возможность вести диалог с тем же Лукашенко. Не как карлики, но как люди серьезного слова и не менее серьезного дела...





...Впрочем, все это придется делать в любом случае. И думать о перераспределении власти. И менять окружение. И формировать альтернативы. И вести большой диалог.





Потому что рядом... РФ. Непростой и очень въедливый сосед, который полностью отдался собственным имперским иллюзиям. Россия такая как есть. Она чрезвычайно агрессивна и экспансионистски настроенная.





И она уже не может быть другой, потому что нет у нее ничего другого для продажи на внешних рынках. Нет современного сервиса, нет комфорта, нет новых технологий, нет позитивных идей. И потому что она приемлет только один формат: подчинение и молчаливое выполнение предписаний.





Хочет ли этого Беларусь?





И есть ли ресурс для того, чтобы выдержать давление?