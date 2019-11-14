Лавров позвал Макея в Москву

Министр иностранных дел Беларуси посетит российскую столицу в будущий понедельник по приглашению главы МИД РФ Сергея Лаврова.





"Состоится ежегодное совместное заседание коллегии двух министерств - России и Беларуси. Визит пройдет в преддверии празднования юбилейной даты - 20-летия подписания Договора о создании Союзного государства", - отметили в российском МИД.





По словам Захаровой, в ходе переговоров планируется обсуждение широкого круга вопросов двустороннего внешнеполитического взаимодействия, ожидается рассмотрение итогов выполнения программ согласованных действий в области внешней политики за период существования Союзного государства.





"Значительное внимание министры уделят проблемам безопасности, включая военно-политическую активность НАТО в восточноевропейском регионе, проведут координацию подходов к отношениям с Альянсом и вопросам контроля над вооружениями", - отметила Захарова.









На переговорах стороны рассмотрят актуальные направления российско-белорусского сотрудничества в ООН, в том числе по противодействию односторонним мерам, которые нарушают прерогативы Совета безопасности ООН.





"По итогам заседания коллегии наших стран планируется подписание программы согласованных действий в области внешней политики государств-участников договора о создании "союзного государства" на 2020 и 2021 годы и планы межмидовских консультаций на 2020 год", - добавила она.





Уже на следующий день, 19 ноября, запланировано также проведение "союзного" Совета министров, на котором правительства двух стран должны выйти на завершающую стадию подготовки дорожных карт по интеграции.





Сами дорожные карты по интеграции должны быть внесены на рассмотрение президентов к 1 декабря. Их согласование ожидается к 8 декабря - годовщине подписания договора о создании "союзного государства".