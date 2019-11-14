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Белорусское консульство в Лихтенштейне возглавит... член княжеского

Беларусь открывает почетное консульство в Княжестве Лихтенштейн во главе с внуком князя Альбрехта фон Лихтенштейна бароном Тимоти фон Ландскроном.

Такая информация размещена на официальной странице посольства Беларуси в Швейцарии.

Экзекватура от имени главы правительства и наследного принца Лихтенштейна была вручена барону Тимоти фон Ландскрону 12 ноября в Вадуце. Ранее приказ о его назначении подписал министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей.

Барон Тимоти фон Ландскрон - первый член правящей монаршей семьи, который будет представлять интересы Беларуси за рубежом.

Торжественная церемония открытия почетного консульства в Шане запланирована на январь 2020 года.
Источник: belta.by
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