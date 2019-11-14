Белорусское консульство в Лихтенштейне возглавит... член княжеского

Такая информация размещена на официальной странице посольства Беларуси в Швейцарии.





Экзекватура от имени главы правительства и наследного принца Лихтенштейна была вручена барону Тимоти фон Ландскрону 12 ноября в Вадуце. Ранее приказ о его назначении подписал министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей.





Барон Тимоти фон Ландскрон - первый член правящей монаршей семьи, который будет представлять интересы Беларуси за рубежом.





Торжественная церемония открытия почетного консульства в Шане запланирована на январь 2020 года.







