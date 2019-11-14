Совместить несовместимое: Макей мечтает, чтобы Беларусь стала Швейцарией. Но президенты там меняются каждый год
Министр иностранных дел Владимир Макей дал интервью журналисту немецкой газеты «Зюддойче Цайтунг» Штефану Брауну.
Интервью публикует сайт МИД Беларуси
ЗЦ: На востоке – Россия, на западе – ЕС; что хорошо, а что трудно в этом положении?
В.Макей: Мы находимся в деликатной, очень чувствительной ситуации. Хорошо то, что мы можем вести торговлю по всем направлениями. В то же время мы располагаемся на линии разрыва между двумя крупными геополитическими игроками.
И конфронтация, в которой они оба находятся, влияет на нас и наших соседей. Это относится в первую очередь к санкциям и ответным санкциям между Россией и странами Запада, от которых мы как открытая, экспортоориентированная страна очень страдаем.
ЗЦ: Как Вы реагируете на это?
В.Макей: Мы хотели бы поддерживать сбалансированные отношения со всеми.
ЗЦ: Это относится и к России?
В.Макей: Мы рассматриваем Россию в качестве основного союзника, как нашего естественного соседа…
ЗЦ:…И старшего брата?
В.Макей: Почему нет? Когда мы говорим о прошлом, я имею в виду бывший Советский Союз, можно утверждать, что мы, славянские народы, являемся братскими народами.
ЗЦ: И каковы отношения?
В.Макей: Очень хорошие. И мы хотели бы укреплять их и в будущем. Но это не означает, что мы должны смотреть только на Россию.
ЗЦ: Почему?
В.Макей: В последний раз во время крупного мирового финансового кризиса мы узнали на собственном опыте, что зависимость от одной страны является пагубной для нашей экономики. Поэтому мы хотели бы диверсифицировать наши отношения и рассматриваем Европейский союз в качестве второго по важности экономического партнера.
Нам бы хотелось иметь хорошие отношения с ЕС, да и с другими государствами в мире.
ЗЦ: Вы упомянули Украину: какие уроки Вы извлекли из истории Вашего соседа, который был в похожей ситуации, а сегодня является страной, разорванной войной?
В.Макей: Украина является нашим вторым по величине экономическим партнером (прим.: в страновом разрезе). У нас очень хорошие отношения. Мы понимаем, скажем так, логику украинского руководства. Но должен честно сказать, что ситуация в Украине сегодня для нас является негативным примером.
В этом, на мой взгляд, есть также вина ЕС, который в прошлом пытался как можно быстрее привязать к себе Украину. Я понимаю стремление Украины быть ближе к Европе. Но мы не хотим действовать в их логике.
ЗЦ: Что это означает?
В.Макей: Равные отношения на всех направлениях, возможно, несколько больше в отношении России. Мы не хотим повторять ошибок Украины. И желаем учесть все опасности на пути к более тесному сотрудничеству с ЕС. Осторожность лежит в менталитете белорусов. Мы хотим быть страной, которая способствует стабильности, а не турбулентности.
ЗЦ: Минск поддерживает усилия по достижению мира на востоке Украины. Охарактеризовали бы Вы этот процесс как успешный – или это скорее неудача, поскольку конфликт до сих пор не урегулирован?
В.Макей: Я однозначно говорил бы об успехе. В феврале 2015 года были приняты конкретные решения: перемирие, обмен удерживаемыми лицами, временное прекращение огня. В тоже время не все пробелы были заполнены. И сейчас каждая сторона говорит свое, когда нужно объяснить, что сегодня происходит. Тем не менее, я надеюсь, что в скором времени будет возможность для проведения нового саммита в «нормандском» формате.
ЗЦ: Что дает Вам надежду?
В.Макей: Беседа нашего Президента с украинским Президентом Владимиром Зеленским. У нас возникло впечатление, что Зеленский искренне стремится урегулировать этот конфликт на востоке Украины. Поэтому сейчас он нуждается в значительной поддержке.
ЗЦ: Что бы могла сделать Германия?
В.Макей: Федеральный канцлер была с самого начала локомотивом данного процесса. И сейчас она могла бы снова им стать.
ЗЦ: Ваша страна достигла взаимопонимания с ЕС об облегчении визового режима. Почему?
В.Макей: Важно все, что сближает нас с ЕС. Облегчение визового режима и заключение соглашения о реадмиссии являются для нас исключительно важными. Интерес белорусов познакомиться с Европой огромен. И для нас имеет существенную разницу, будет виза стоить 80 или 35 евро.
Растущая интенсивность обменов очень важна для развития нашего гражданского общества. Когда студенты, ученые, предприниматели все больше и больше будут вовлечены в контакты.
ЗЦ: ЕС является не только экономическим сообществом, это также союз ценностей. Демократия, права человека, правовое государство являются важными элементами. Означают ли Ваши усилия по сближению, что Вы будете открываться?
В.Макей: Мы никогда не говорили, что для нас права человека не важны или что мы не готовы работать над этим. Проблема заключается в том, что у нас несколько иные представления о правах человека.
ЕС заботится в первую очередь об индивидуальных правах, а мы о социальных правах, таких, как право на труд, на жилье, на образование и социальное обеспечение. У нас старый советский образ мышления и представления о том, что является самым важным.
ЗЦ: Смертная казнь ничего не имеет общего с социальными правами человека. Почему Вы ее не отмените?
В.Макей: Мы являемся очень молодым независимым государством, которому только лишь 30 лет. До этого времени мы слишком долго жили в Советском Союзе. Это наложило свой отпечаток. Что касается смертной казни: мы не отказываемся от идеи ее отмены в будущем. И уже сегодня она применяется только в отношении жестоких убийств, связанных с тягчайшими преступлениями.
Но в 1996 году более 82 процентов граждан на референдуме поддержали сохранение смертной казни. Теперь мы работаем над тем, чтобы изменить это мнение.
ЗЦ: Вы наблюдаете за тем, что происходит в ЕС: драма относительно Брекзита, конфликты, в том числе из-за политики в отношении беженцев. Вы обеспокоены или испытываете злорадство?
В.Макей: Мы очень обеспокоены. Нам бы хотелось видеть ЕС, безусловно, чем-то единым, цельным и сильным. Надежным геостратегическим игроком, который знает, чего хочет.
ЗЦ: Почему Вас это беспокоит?
В.Макей: Поскольку в такой ситуации мы привлекаем намного меньше внимания. Мы хотели бы более активно работать, в том числе в рамках инициативы «Восточное партнерство».
Мы сделали предложения по темам энергетической диверсификации, инфраструктуры и цифровизации. Но по многим вопросам нет движения вперед, поскольку внимание ЕС находится где-то в другом месте.
ЗЦ: Ранее ЕС и США были близкими партнерами. В настоящий момент это уже не совсем так. Хорошо ли это для Вас, поскольку Вы можете подавать сигналы то туда, то сюда?
В.Макей: Мы бы приветствовали такое положение дел, когда трансатлантическое сотрудничество было бы беспроблемным и надежным. Для нас это было бы удобнее.
Мы страдаем от торговых войн между США и Китаем, между США и ЕС. Мы хотели бы находиться в ситуации, когда все играют по ясным правилам. Мы экспортируем до 60 процентов своих товаров и желаем жить в торговом мире.
ЗЦ: Китай активно работает в Беларуси. Почему Вы стремитесь к этому сближению?
В.Макей: В прошлом у нас были проблемы, вызванные санкциями со стороны ЕС. Также у нас имелись проблемы с российскими союзниками. По газу, по нефти, по сахару. Поэтому руководство Беларуси приняло решение о поиске другого стратегического партнера. Такого, который не ставит никаких политических условий.
ЗЦ: У Вас нет страха оказаться в зависимости?
В.Макей: Такой обеспокоенности нет. Мы не продали Китаю земельные участки. У нас это запрещено. Также мы не продали никаких предприятий. Мы пытаемся сохранять баланс в отношениях.
ЗЦ: Если бы Вы могли загадать желание, что бы Вы пожелали?
В.Макей: Чтобы Беларусь стала Швейцарией Восточной Европы. Пожалуй, и все.
Полагаем, Макею долго придется мечтать о Швейцарии, поскольку пока с Беларусью у нее нет ничего общего - президент в Швейцарии меняется каждый год, на этот пост по очереди назначаются члены правительства, которое выбирает парламент, избранный, естественно, народом.
У нас же все с точностью до наоборот: президент сам себя "переизбирает" и назначает и правительство, и членов парламента.
Так что мечтам Макея в обозримомо будущем сбыться точно не суждено.
"Белорусский партизан"
12:56 14/11/2019
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