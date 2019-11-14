Интервью публикует сайт МИД Беларуси





ЗЦ: На востоке – Россия, на западе – ЕС; что хорошо, а что трудно в этом положении?





В.Макей: Мы находимся в деликатной, очень чувствительной ситуации. Хорошо то, что мы можем вести торговлю по всем направлениями. В то же время мы располагаемся на линии разрыва между двумя крупными геополитическими игроками.





И конфронтация, в которой они оба находятся, влияет на нас и наших соседей. Это относится в первую очередь к санкциям и ответным санкциям между Россией и странами Запада, от которых мы как открытая, экспортоориентированная страна очень страдаем.





ЗЦ: Как Вы реагируете на это?





В.Макей: Мы хотели бы поддерживать сбалансированные отношения со всеми.





ЗЦ: Это относится и к России?





В.Макей: Мы рассматриваем Россию в качестве основного союзника, как нашего естественного соседа…





ЗЦ:…И старшего брата?





В.Макей: Почему нет? Когда мы говорим о прошлом, я имею в виду бывший Советский Союз, можно утверждать, что мы, славянские народы, являемся братскими народами.









ЗЦ: И каковы отношения?





В.Макей: Очень хорошие. И мы хотели бы укреплять их и в будущем. Но это не означает, что мы должны смотреть только на Россию.





ЗЦ: Почему?





В.Макей: В последний раз во время крупного мирового финансового кризиса мы узнали на собственном опыте, что зависимость от одной страны является пагубной для нашей экономики. Поэтому мы хотели бы диверсифицировать наши отношения и рассматриваем Европейский союз в качестве второго по важности экономического партнера.





Нам бы хотелось иметь хорошие отношения с ЕС, да и с другими государствами в мире.





ЗЦ: Вы упомянули Украину: какие уроки Вы извлекли из истории Вашего соседа, который был в похожей ситуации, а сегодня является страной, разорванной войной?





В.Макей: Украина является нашим вторым по величине экономическим партнером (прим.: в страновом разрезе). У нас очень хорошие отношения. Мы понимаем, скажем так, логику украинского руководства. Но должен честно сказать, что ситуация в Украине сегодня для нас является негативным примером.





В этом, на мой взгляд, есть также вина ЕС, который в прошлом пытался как можно быстрее привязать к себе Украину. Я понимаю стремление Украины быть ближе к Европе. Но мы не хотим действовать в их логике.





ЗЦ: Что это означает?





В.Макей: Равные отношения на всех направлениях, возможно, несколько больше в отношении России. Мы не хотим повторять ошибок Украины. И желаем учесть все опасности на пути к более тесному сотрудничеству с ЕС. Осторожность лежит в менталитете белорусов. Мы хотим быть страной, которая способствует стабильности, а не турбулентности.





ЗЦ: Минск поддерживает усилия по достижению мира на востоке Украины. Охарактеризовали бы Вы этот процесс как успешный – или это скорее неудача, поскольку конфликт до сих пор не урегулирован?





В.Макей: Я однозначно говорил бы об успехе. В феврале 2015 года были приняты конкретные решения: перемирие, обмен удерживаемыми лицами, временное прекращение огня. В тоже время не все пробелы были заполнены. И сейчас каждая сторона говорит свое, когда нужно объяснить, что сегодня происходит. Тем не менее, я надеюсь, что в скором времени будет возможность для проведения нового саммита в «нормандском» формате.





ЗЦ: Что дает Вам надежду?





В.Макей: Беседа нашего Президента с украинским Президентом Владимиром Зеленским. У нас возникло впечатление, что Зеленский искренне стремится урегулировать этот конфликт на востоке Украины. Поэтому сейчас он нуждается в значительной поддержке.









ЗЦ: Что бы могла сделать Германия?





В.Макей: Федеральный канцлер была с самого начала локомотивом данного процесса. И сейчас она могла бы снова им стать.





ЗЦ: Ваша страна достигла взаимопонимания с ЕС об облегчении визового режима. Почему?





В.Макей: Важно все, что сближает нас с ЕС. Облегчение визового режима и заключение соглашения о реадмиссии являются для нас исключительно важными. Интерес белорусов познакомиться с Европой огромен. И для нас имеет существенную разницу, будет виза стоить 80 или 35 евро.





Растущая интенсивность обменов очень важна для развития нашего гражданского общества. Когда студенты, ученые, предприниматели все больше и больше будут вовлечены в контакты.





ЗЦ: ЕС является не только экономическим сообществом, это также союз ценностей. Демократия, права человека, правовое государство являются важными элементами. Означают ли Ваши усилия по сближению, что Вы будете открываться?





В.Макей: Мы никогда не говорили, что для нас права человека не важны или что мы не готовы работать над этим. Проблема заключается в том, что у нас несколько иные представления о правах человека.





ЕС заботится в первую очередь об индивидуальных правах, а мы о социальных правах, таких, как право на труд, на жилье, на образование и социальное обеспечение. У нас старый советский образ мышления и представления о том, что является самым важным.





ЗЦ: Смертная казнь ничего не имеет общего с социальными правами человека. Почему Вы ее не отмените?





В.Макей: Мы являемся очень молодым независимым государством, которому только лишь 30 лет. До этого времени мы слишком долго жили в Советском Союзе. Это наложило свой отпечаток. Что касается смертной казни: мы не отказываемся от идеи ее отмены в будущем. И уже сегодня она применяется только в отношении жестоких убийств, связанных с тягчайшими преступлениями.





Но в 1996 году более 82 процентов граждан на референдуме поддержали сохранение смертной казни. Теперь мы работаем над тем, чтобы изменить это мнение.





ЗЦ: Вы наблюдаете за тем, что происходит в ЕС: драма относительно Брекзита, конфликты, в том числе из-за политики в отношении беженцев. Вы обеспокоены или испытываете злорадство?





В.Макей: Мы очень обеспокоены. Нам бы хотелось видеть ЕС, безусловно, чем-то единым, цельным и сильным. Надежным геостратегическим игроком, который знает, чего хочет.





ЗЦ: Почему Вас это беспокоит?





В.Макей: Поскольку в такой ситуации мы привлекаем намного меньше внимания. Мы хотели бы более активно работать, в том числе в рамках инициативы «Восточное партнерство».





Мы сделали предложения по темам энергетической диверсификации, инфраструктуры и цифровизации. Но по многим вопросам нет движения вперед, поскольку внимание ЕС находится где-то в другом месте.





ЗЦ: Ранее ЕС и США были близкими партнерами. В настоящий момент это уже не совсем так. Хорошо ли это для Вас, поскольку Вы можете подавать сигналы то туда, то сюда?





В.Макей: Мы бы приветствовали такое положение дел, когда трансатлантическое сотрудничество было бы беспроблемным и надежным. Для нас это было бы удобнее.





Мы страдаем от торговых войн между США и Китаем, между США и ЕС. Мы хотели бы находиться в ситуации, когда все играют по ясным правилам. Мы экспортируем до 60 процентов своих товаров и желаем жить в торговом мире.









ЗЦ: Китай активно работает в Беларуси. Почему Вы стремитесь к этому сближению?





В.Макей: В прошлом у нас были проблемы, вызванные санкциями со стороны ЕС. Также у нас имелись проблемы с российскими союзниками. По газу, по нефти, по сахару. Поэтому руководство Беларуси приняло решение о поиске другого стратегического партнера. Такого, который не ставит никаких политических условий.





ЗЦ: У Вас нет страха оказаться в зависимости?





В.Макей: Такой обеспокоенности нет. Мы не продали Китаю земельные участки. У нас это запрещено. Также мы не продали никаких предприятий. Мы пытаемся сохранять баланс в отношениях.





ЗЦ: Если бы Вы могли загадать желание, что бы Вы пожелали?





В.Макей: Чтобы Беларусь стала Швейцарией Восточной Европы. Пожалуй, и все.





Полагаем, Макею долго придется мечтать о Швейцарии, поскольку пока с Беларусью у нее нет ничего общего - президент в Швейцарии меняется каждый год, на этот пост по очереди назначаются члены правительства, которое выбирает парламент, избранный, естественно, народом.





У нас же все с точностью до наоборот: президент сам себя "переизбирает" и назначает и правительство, и членов парламента.





Так что мечтам Макея в обозримомо будущем сбыться точно не суждено.