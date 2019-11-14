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Илья Добротвор "вынес" предупреждение действующему депутату

Кандидат в депутаты по Логойскому избирательному округу №75 Илья Добротвор добился официального предупреждения своему сопернику – действующему депутату.

Окружная избирательная комиссия вынесла официальное предупреждение кандидату в депутаты П.Вабищевичу (Коммунистическая партия Беларуси). Основанием для предупреждения стал тот факт, что «агитационные печатные материалы кандидата в депутаты Вабищевича П.А. были размещены на остановочном пункте г.Смолевичи, а также входной двери здания Смолевичского районного отдела Минского областного управления Фонда социальной защиты населения».


В Логойском избирательном округе №75 баллотируются 6 кандидатов в депутаты.
"Белорусский партизан"
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