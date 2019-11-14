



Александр Лукашенко принял сегодня с докладом председателя Госпогранкомитета Анатолия Лаппо и госсекретаря Совета безопасности Станислава Зася о взаимодействии Беларуси и России в пограничных вопросах, передает belta.by





В 1995 году Беларусь и Россия подписали договор о совместных усилиях в охране внешней границы Союзного государства. Он автоматически продлялся каждые пять лет, и в ноябре вновь истекает срок действия этого документа.





Необходимость продления договора и послужила причиной проанализировать взаимодействие пограничных ведомств Беларуси и России. Ранее Александр Лукашенко поручал проработать эту тему с российскими партнерами.





Лукашенко подчеркнул, что Беларусь на 100% выполняет свои обязательства. Это, по его словам, касается в первую очередь борьбы с незаконным оборотом наркотиков и оружия, нелегальной миграцией и поиска похищенных автомобилей.





"Пограничное ведомство Беларуси просто в разы эффективнее работает на совместных границах, - заявил он. - Мы на первых метрах нашего общего отечества надежно защищаем как свои интересы, так и нашего главного союзника - Российской Федерации. Вроде бы проблем нет, но в то же время, по информации других ведомств, они есть".









Лукашенко напомнил, что не все граждане третьих стран беспрепятственно проезжают белорусско-российскую границу.





"То есть, если иностранный гражданин (австриец, немец, поляк) въехал через границу под Брестом, то его могут под Смоленском не пропустить даже с российской визой. Его возвращают назад: давай въезжай через латвийско-российскую границу или же через (странно!) украинско-российскую. Это что такое? Вроде бы все хорошо, но это вопрос", - сказал он.





При этом он недоумение, почему так происходит. "Нет, говорят: "Возвращайся обратно и заезжай через Латвию". Что это за абсурд? И этот вопрос с россиянами надо решать".





Договор о совместных усилиях в охране Государственной границы Беларуси был заключен с Россией в 1995 году. Годом ранее страны подписали соглашение о сотрудничестве по пограничным вопросам.





Белорусские и российские пограничники взаимодействуют по нескольким направлениям: совместно противостоят незаконной миграции, выявляют причастных к экстремизму, пресекают каналы поставок наркотиков.