В 10 утра начались первые публичные слушания с участием Уильяма Тейлора, возглавляющего посольство США в Украине, и заместителя помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Джорджа Кента.





В начале заседания глава Комитета по разведке Адам Шифф обратился к участникам заседания со вступительным словом. Он остановился на основных моментах проводимого Конгрессом расследования и подчеркнул его значение для страны.





Адам Шифф обвинил президента Дональда Трампа в оказании давления на Украину с целью побудить ее начать расследование в отношении одного из главных потенциальных конкурентов президента на выборах 2020 года – бывшего вице-президента Джо Байдена – перед выделением 391 миллиона долларов на военную помощь Украине, противостоящей пророссийским сепаратистам в восточной части страны.





«Если это не поведение, (влекущее за собой) импичмент, то что является таковым?» – заявил Шифф по поводу телефонных разговоров Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским и сопутствовавших им событий.





Шифф подчеркнул, что публичные слушания «призваны раскрыть факты американскому народу».





Выступивший затем законодатель-республиканец Девин Нунес подверг критике то, как контролирующие комитет и Палату представителей в целом демократы проводят расследование.





В частности, Нунес высказался против утверждений о сотрудничестве предвыборного штаба Трампа с Россией.





Проходящие слушания Нунес назвал «театральным представлением, транслируемым по телевидению». По его словам, этот спектакль наносит вред стране.





В своем вступительном заявлении Джордж Кент заявил, что личный адвокат Трампа Руди Джулиани и другие лица вели кампанию, призванную испортить репутацию бывшего посла США в Украине Мари Йованович.





Он также сказал, что попытки Джулиани добиться проведения «политически мотивированных расследований» отразились на взаимоотношениях с Украиной.





Кент добавил, что не считает уместным, чтобы США просили другие страны проводить «избирательные политически ассоциированные расследования в отношении оппонентов, находящихся у власти».





Как рассказал свидетель, американские официальные лица последовательно добивались перезапуска расследования в отношении основателя компании «Бурисма» в Украине.





По словам Кента, в США полагают, что украинские прокуроры получили взятки за закрытие этого расследования. Кент добавил, что высказывал беспокойство по поводу того, что работа Хантера Байдена в компании наводила на мысль о конфликте интересов, однако он никогда не замечал, чтобы в США велись какие-либо попытки защитить компанию.





Уильям Тейлор заявил, что ему рассказывали о разговоре между послом США в ЕС Гордоном Сондлендом и помощником Зеленского, в ходе которого Сондленд сказал, что Украина не получит военную помощь, пока Зеленский не пообещает провести расследование в отношении компании «Бурисма».





«Безусловно, без помощи США погибло бы больше украинцев», – сказал Тейлор.





Тейлор также сказал, что в пятницу сотрудник Белого дома рассказал ему, что слышал, как Трамп спрашивал Сондленда о «расследованиях» в ходе телефонного разговора 26 июля. По словам источника, Сондленд сказал, что Трампа больше волнуют расследования в отношении Байдена, чем Украина.





«Посол Сондленд сказал президенту Трампу, что украинцы готовы двигаться дальше», – рассказал Тейлор. Сондленд также сказал, что «все» – военная помощь и визит Зеленского в Белый дом – зависит от того, начнет ли Украина расследования.





Как заявил Тейлор, он никогда прежде не был свидетелем того, как президент США просит правительство иностранного государства о проведении политического расследования в своих собственных (президента) интересах.





Однако как Тейлор, так и Кент заявили, что не имели контакта с президентом Трампом на протяжении нескольких месяцев, в течении которых разворачивалась драма, связанная с поступлением американской военной помощи Украине и нажимом по поводу возможного расследования в отношении Байденов.





По завершении выступлений Кента и Тейлора Адам Шифф начал задавать свидетелям вопросы. Позднее к свидетелям обратился с вопросами главный республиканец в комитете Девин Нунес.





Согласно распорядку слушаний, было отведено по пять минут на вопросы каждого из членов комитета; республиканцы и демократы задавали вопросы по очереди.





Отвечая на вопросы конгрессмена-республиканца Джима Джордана, убежденного сторонника президента Трампа, Тейлор признал, что в ходе трех его встреч с Владимиром Зеленским, имевших место прошлым летом, о связи между военной помощью и расследованием в отношении Байденом не было упомянуто ни разу.









Как напоминает корреспондент «Голоса Америки» Кен Бредемайер, Трамп, находясь под давлением со стороны американских законодателей, распорядился направить помощь Украине 11 сентября, хотя расследование в отношении Байденов не было начато.





Республиканцы, выступающие в поддержку Трампа, заявляют, что этот факт является ключевым свидетельством, подтверждающим утверждение президента, что требование оказания услуги за услугу не имело места.





Тейлор однако заявил, что аппарат Зеленского готовился к тому, что украинский лидер должен «сделать какое-то заявление» по поводу расследований по телеканалу CNN, когда находился в конце сентября на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке, и что это заявление было отменено, когда Трамп распорядился о выделении средств.





Как Тейлор, так и Кент подчеркнули, что не являются сторонниками подхода: «Трамп – больше никогда». При этом Кент напомнил, что работал при трех президентах-республиканцах и двух президентах-демократах.





В преддверии слушаний республиканцы и демократы в Конгрессе высказали свои прогнозы и оценки.





«Это спокойный, исполненный молитв, важный день для нашей страны, – сказала спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси во вторник вечером. – Это печальный день, и мне хотелось бы, чтобы нам не пришлось его переживать».





Несколько часов спустя высказался и сам президент Трамп: «Надуманный показательный процесс».





«Почему такое внимание уделяется свидетелям, которые получили информацию из вторых и третьих рук, многие из которых являются ненавистниками Трампа и адвокаты которых являются ненавистниками Трампа, когда достаточно прочитать расшифровку разговора с украинским президентом и узнать все из первых рук?» – написал президент в одном из твитов.





«Эти так называемые слушания не только скучное зрелище, но и колоссальная пустая трата денег и времени налогоплательщиков, – завила официальный представитель Трампа Стефани Гришэм. – Конгрессу следует заниматься принятием нового торгового соглашения с Канадой и Мексикой, финансированием правительства и вооруженных сил, снижением цен на лекарства и многими другими вопросами. Прямо сейчас президент Трамп работает, и демократам следует последовать его примеру».





Сам Трамп, беседуя с журналистами в Овальном кабинете, сказал: «Я слишком занят, чтобы смотреть (слушания). Это охота на ведьм и фарс».









В пятницу публичные показания даст бывший посол США в Украине Мари Йованович, а на следующей неделе должны выступить следующие свидетели:





помощник вице-президента Майка Пенса Дженнифер Уильямс;

подполковник Александр Виндман, возглавляющий департамент по делам Европы в Совете по национальной безопасности;

бывший спецпредставитель по Украине Курт Волкер;

сотрудник Совета по национальной безопасности Тим Моррисон;

посол США в Евросоюзе Гордон Сондленд;

заместитель помощника министра обороны по делам России, Украины и Евразии Лора Купер;

заместитель госсекретаря по политическим вопросам Дэвид Хейл;

старший директор Совета по национальной безопасности по делам Европы и России Фиона Хилл.