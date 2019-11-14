Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Владимир Кацора снялся с выборов: Гордость не позволяет участвовать

Сегодня утром активист Объединенной гражданской партии и движения «За Свободу» написал заявление в окружную комиссию, копию которой отправил в ЦИК.

Владимир Кацора снялся с выборов: Гордость не позволяет участвовать
«Вступая в эту так называемую избирательную кампанию я утверждал, что представитель оппозиции может участвовать в ней до конца только в том случае, когда в составе комиссий будут представители оппозиционного кандидата. 

Но, как и ожидалось, власть проводит выборы не для народа, а для себя, - написал Кацора в своем заявлении. - В этих условиях заявляю о сложении с себя полномочий кандидата в депутаты по Гомельскому-Сельмашевскому округе №32 в связи с тем, что ни один из предложенных представителей Объединенной гражданской партии не был включен в состав комиссии. 

На все мои предложения о направлении моих представителей в участковые комиссии с правом совещательного голоса и правам присутствия при подсчете голосов, председатель Центризбиркома Лидия Ермошина ответила мне отказом».


«Мне моя гордость не позволяет участвовать в этих так называемых выборах», - говорит Владимир Кацора.
"Белорусский партизан"
Поделиться
Последние известия



Загрузка...


Блоги
Юрась Навіцкі
Энцыкляпэдыя катаваньняў
Анатолий Лебедько
#Пранас
Игорь Драко
Ленин жил, жив и, видимо, будет жить
Александр Волчанин
Кто не уважает достоинства других людей, тот сам...
Михаил Пастухов
Выборы в день "революции"


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru