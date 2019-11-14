Владимир Кацора снялся с выборов: Гордость не позволяет участвовать

«Вступая в эту так называемую избирательную кампанию я утверждал, что представитель оппозиции может участвовать в ней до конца только в том случае, когда в составе комиссий будут представители оппозиционного кандидата.





Но, как и ожидалось, власть проводит выборы не для народа, а для себя, - написал Кацора в своем заявлении. - В этих условиях заявляю о сложении с себя полномочий кандидата в депутаты по Гомельскому-Сельмашевскому округе №32 в связи с тем, что ни один из предложенных представителей Объединенной гражданской партии не был включен в состав комиссии.





На все мои предложения о направлении моих представителей в участковые комиссии с правом совещательного голоса и правам присутствия при подсчете голосов, председатель Центризбиркома Лидия Ермошина ответила мне отказом».









«Мне моя гордость не позволяет участвовать в этих так называемых выборах», - говорит Владимир Кацора.



