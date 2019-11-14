Лидер Движения «За Свободу» Юрий Губаревич вызвал сотрудников милиции на участок №571 по Минскому Восточному избирательному округу №107, пишет "Солидарность"





Прибывшим на место сотрудникам милиции он пояснил , что комиссия сфальсифицировала протокол: по результатам первого дня голосования в документах зафиксированы 138 проголосовавших, а реально на участке было 13 человек.









Губаревич заявил, что хочет подать заявление е о возбуждении уголовного дела.





Сотрудники милиции направили его в окружную избирательную комиссию и предупредили: если еще раз он вызовет милицию, его привлекут к административной ответственности за заведомо ложный вызов.