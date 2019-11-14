Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Губаревич вызвал милицию на избирательный участок и заявил о фальсификации

Милиционеры предупредили: если он еще раз он вызовет милицию, его привлекут к административной ответственности за заведомо ложный вызов.

Лидер Движения «За Свободу» Юрий Губаревич вызвал сотрудников милиции на участок №571 по Минскому Восточному избирательному округу №107, пишет "Солидарность".

Прибывшим на место сотрудникам милиции он пояснил, что комиссия сфальсифицировала протокол: по результатам первого дня голосования в документах зафиксированы 138 проголосовавших, а реально на участке было 13 человек.


Губаревич заявил, что хочет подать заявление е о возбуждении уголовного дела.

Сотрудники милиции направили его в окружную избирательную комиссию и предупредили: если еще раз он вызовет милицию, его привлекут к административной ответственности за заведомо ложный вызов.
Поделиться
Последние известия



Загрузка...


Блоги
Юрась Навіцкі
Энцыкляпэдыя катаваньняў
Анатолий Лебедько
#Пранас
Игорь Драко
Ленин жил, жив и, видимо, будет жить
Александр Волчанин
Кто не уважает достоинства других людей, тот сам...
Михаил Пастухов
Выборы в день "революции"


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru