Россия хотела разместить в Беларуси авиабазу

Об этом в эфире телеканала "Беларусь 1" рассказал госсекретарь Совета безопасности республики Станислав Зась, передает " ИФ-Украина"





"Изначально в этом процессе мы пробовали договориться с Россией об оказании помощи в решении этой сложной и очень затратной задачи (покупке истребителей - УП). Взамен получили предложение о размещении на нашей территории военно-воздушной базы РФ".





"Но это не одно и то же - размещение на нашей земле военно-воздушной базы не решает проблему развития нашей собственной боевой авиации".









По словам госсекретаря, поэтому Беларусь была вынуждена за собственные средства закупать истребители. "Беларусь стала опираться на собственные возможности"





Позже президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что его стране не нужна российская военная база.





Напомним, летом 2017 года в Минобороны Беларуси заявили, что Минск закупит у России партию истребителей Су-30СМ для обновления парка боевых летательных аппаратов. Всего планируется приобрести 12 самолетов. 13 ноября 2019 года в Беларуси поступили первые два истребителя.