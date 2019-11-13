Оппозиционера Андрея Шарендо сняли с поезда

Андрей — муж и доверенное лицо кандидата в депутаты Полины Шарендо-Панасюк.





Сообщается, что Андрея Шарендо сняли с поезда. Основанием была названа проверка документов. Мужчина находится в опорном пункте на станции Барановичи-Полесские.









Андрея Шарендо задерживали во время недавней акции блогера NEXTA, которая прошла в Минске 8 ноября. Тогда он пытался установить технику для показа фильма "Лукашенко. Уголовные материалы". Однако силовики в штатском разломали технику, а самого Шарендо затащили в здание ратуши. Через некоторое время его отпустили.



