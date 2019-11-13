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Исторический момент: в Беларусь прибыли первые новенькие российские "сушки"

Первая пара новых боевых истребителей Су-30 СМ из запланированных двенадцати прибыла в Беларусь.

Как сообщает Минобороны, шасси двух боевых самолетов Су-30 СМ коснулись посадочной полосы аэродрома в Барановичах сегодня днем.


Самолеты значительно повысят боевой потенциал Вооруженных Сил, увеличат возможности по прикрытию войск и объектов от ударов средств воздушного нападения, патрулированию воздушного пространства, обнаружению и уничтожению воздушных и наземных целей, решению задач боевого дежурства.

Заметим, что это абсолютно новые самолеты, в то время как ранее на вооружении в белорусской армии были модернизированные модели старых версий "сушек".
"Белорусский партизан"
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