ПАСЕ будет наблюдать за досрочными выборами в Беларуси

Делегация Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в составе 19 человек посетит Беларусь с 15 по 18 ноября, чтобы наблюдать за проведением досрочных парламентских выборов вместе с наблюдателями от Парламентской ассамблеи ОБСЕ и Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ/ОБСЕ), пишет «Белорусский партизан».

Делегацию ПАСЕ возглавляет лорд Дэвид Бленкатра.

Перед основным голосованием 17 ноября делегация встретится, в частности, с лидерами и представителями политических партий, председателем Центральной избирательной комиссии, а также с представителями международного сообщества, гражданского общества и средств массовой информации.

Член Венецианской комиссии - группы независимых экспертов по вопросам конституционного права Совета Европы - окажет правовую поддержку делегации в ходе визита.

Совместная пресс-конференция запланирована на понедельник, 18 ноября, в Минске.