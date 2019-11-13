Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Быковский: Показатель явки от выборов к выборам будет зашкаливать

В первый день досрочного голосования на парламентских выборах, 12 ноября, кампания наблюдения «Право выбора» подала 39 жалоб.

Быковский: Показатель явки от выборов к выборам будет зашкаливать
Наиболее распространенными нарушениями были: завышение явки, невывешивание копии протокола в соответствующие сроки, принуждение к голосованию.

Наибольшее расхождение в явке избирателей было зафиксировано на участке №537 на Коласовском округе (135 человек). Там же сообщили о принуждении к досрочному голосованию. 

Всего по округу по данным комиссии проголосовали 4,1% избирателей, а по данным наблюдателя – 3,5%. Кроме того, заметные расхождения зафиксированы на Могилевском Центральном округе.

Политический обозреватель Павлюк Быковский сравнил явку на участки для голосования по итогам первого дня досрочного голосования - в 2016 году и в 2019 году. Занимательная картина получилась.


- На мой взгляд, это свидетельствует о том, что руководители регионов сейчас более активно используют ресурс, чтобы заставить людей принять участие в досрочных выборах, чем на предыдущих парламентских выборах 2016 года. 

А с другой стороны, мы помним позицию Лидии Ермошиной о том, что призыв людей к участию в выборах не является нарушением законодательства. 

Повышенную активность можно интерпретировать по-разному: призыв участвовать в выборах – хорошо, а если заставляют – плохо.

- Зачем понадобилось так заметно повышать активность уже в первый же день досрочного голосования?

- Я не думаю, что цифры свидетельствуют о некой продуманной позиции, скорее всего, каждый регион старается показать, что он не хуже, чем другие. По сравнению с другими электоральными кампаниями можно заметить, что те регионы, которые в первые дни досрочного голосования показывали результаты ниже среднего, в следующие дни подтягивались и иногда даже выходят вперед, опережая лидеров. 

В данном случае может срабатывать следующий фактор: лучше я не буду последним. А поскольку в такой игре доверия между субъектами быть не может, то они каждый раз меняют требования к своим подчиненным, и в результате отсутствия доверия показатель явки от выборов к выборам иногда будет зашкаливать.

- Значит, на нынешних выборах следует ждать более высокую явку, чем в 2016 году?

- Необязательно. По итогам досрочного голосования обычно фиксируется явка около 30%, думаю, и в этот раз так и выйдет. Просто этот же показатель идет с нарастающим итогом, и все руководители областей не хотят отставать друг от друга. 

И с нарастающим итогом по результатам досрочного голосования у всех окажется примерно одинаковый показатель, может, 32%-33%, если ориентироваться на предыдущие кампании.
"Белорусский партизан"
Поделиться
Последние известия



Загрузка...


Блоги
Юрась Навіцкі
Энцыкляпэдыя катаваньняў
Анатолий Лебедько
#Пранас
Игорь Драко
Ленин жил, жив и, видимо, будет жить
Александр Волчанин
Кто не уважает достоинства других людей, тот сам...
Михаил Пастухов
Выборы в день "революции"


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru