Как это происходит: массовый вброс бюллетеней попал на видео

Видео снято наблюдателем Юрием Ващенчуком на участке № 37 Брестского-Восточного округа № 3 в Бресте.





На видео девушка, держа стопку бумаг в руках, подходит к урне для голосования. Когда наблюдатель просит ее показать, сколько у нее в руках бюллетеней, она молча разворачивается и быстро уходит.









Юрий Ващенчук, который снял это видео, уже второй день наблюдает за голосованием на выборах в Палату представителей от компании «Право выбора».





«Мне показалось, что бюллетень, который опускала одна женщина, упал в ящик очень громко. Как будто он слишком тяжелый. Я стал обращать внимание на это и заметил, что еще одна пара взрослых людей бросила, как мне показалось, по несколько бюллетеней. И вот одну девушку я остановил. Я не мог помешать забрасывать бюллетени».





На видео видно, что девушка растеряна и быстро уходит, не забросив бюллетени. При этом слышен женский голос, который говорит «Выйдите, выйдите». Ващенчук утверждает, что это голос председателя комиссии.





«Председатель комиссии сказала мне, что она все делает законно и все учтено», - говорит наблюдатель.









По его словам, расхождений в количестве избирателей, которые зафиксировали наблюдатели в первый день досрочного голосования, и официальным протоколом, нет.





Юрий Ващенчук будет подавать заявление в Окружную избирательную комиссию по поводу этого инцидента.





Избирательный участок размещается в здании ЖЭС-11. Председатель избирательной комиссии - Татьяна Мосина.