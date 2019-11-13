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Макей объяснил свое появление в соцсетях

Сегодня соцсети — это отдельная новая реальность, которая продолжает стремительно развиваться, и присутствовать в них — значит двигаться «в ногу со временем».

Так глава МИД Владимир Макей прокомментировал TUT.BY свое решение присутствовать в соцсетях.

Напомним, на днях министр иностранных дел завел страничку в Instagram. В подписи к первой фотографии, опубликованной 8 ноября, Макей написал, что пришел в соцсеть, «чтобы общаться с хорошими людьми и, когда понадобится, дать ответ нехорошим».



Пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз подтвердил, что аккаунт — настоящий и министр завел персональную страницу еще и в Facebook.

Сам Макей говорит, что решение присутствовать в соцсетях стало для него не таким легким.

— Странная получается ситуация: государственного служащего нет в соцсетях — значит «все необразованные и неактивные» (это еще мягко сказано). Появился и замечен — снова ряд вопросов. При этом зачастую содержание становится вторичным. 

Не скажу, что решение лично присутствовать в социальных сетях было легкое и спонтанное. Отнюдь нет. Но совершенно очевидно, что сегодня соцсети — это отдельная новая реальность, которая продолжает стремительно развиваться. Вся моя семья и большинство моих коллег уже давно в ней.

Не для демонстрации грамотности, а в качестве дополнительного аргумента хотел бы привести прекрасное латинское изречение, запомнившееся еще со студенческих времен, — Volentem ducunt fata, nolentem trahunt (Желающего ведет судьба, нежелающего тащит). 

Смысл насчет движения в ногу со временем, думается, понятен. А это весьма актуально в наше спрессованное время, время фейковых новостей, инсинуаций, обвинений, домыслов и т.д. и т. п, — считает Владимир Макей.

Глава МИД готов отвечать и на личные сообщения, которые будут ему приходить в соцсетях.

— Постараюсь при наличии свободного временного ресурса. Более того, пока не считаю себя профессиональным пользователем социальных сетей, — отметил министр.

Из высоких белорусских чиновников странички в социальных сетях есть у немногих. 

В Instagram присутствуют министр финансов Максим Ермолович, министр экономики Дмитрий Крутой, заместитель министра информации Павел Легкий

В Facebook активен министр антимонопольного регулирования и торговли Владимир Колтович.
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